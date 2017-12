Inauguraron en China el puente de cristal más grande del mundo

El sábado se inauguró en el parque natural de Hongyagu, en la provincia de Hebei, al norte de China, el puente de cristal más largo del mundo.

La construcción tiene 488 metros de longitud y dos de ancho. Además, está situado a 218 metros de altura, por lo que no es apto para acrofóbicos.

"Nuestro puente con suelo de cristal puede soportar hasta 3 mil personas. Para asegurar la seguridad de todos los turistas, solo aceptamos 600 a la vez", explicó Yang Shaobo, gerente del Grupo Hebei Bailu.

El puente fue construido con 1077 lamas de vidrio transparente de 4 centímetros de ancho y pesa aproximadamente 70 toneladas.

El primer día, miles de turistas de todo el mundo, llegaron hasta el parque y se animaron a cruzar el puente.

Glass suspension bridge — 488-metres long — opens to public today in Hongyagu scenic sport in north China. pic.twitter.com/u8fLZPu4pH