Piden la renuncia de Jorge Sampaoli

COMPARTIDOS: 0

"Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo el director técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, a un policía durante la madrugada del domingo en un confuso incidente con efectivos de tránsito de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.

Según la información, el entrenador, junto a otras siete personas, viajaba en un auto hasta que policías de control, sin labrar infracción ni acta alguna, solicitaron que descendieran del vehículo luego de comprobar que viajaban más de las permitidas.

El episodio, similar al que protagonizó el dirigente kirchnerista Juan Cabandié en el 2013 cuando pidió "un correctivo" para una agente de tránsito que le aplicó una multa por no tener pago el seguro del auto, generó el rechazo de periodistas, dirigentes políticos, académicos e intelectuales, que se expresaron a través de las redes sociales.

En diálogo con radio La Red, el senador nacional Esteban Bullrich comentó sobre el incidente: "Cuando somos representantes nuestra responsabilidad es grande. Lo de Sampaoli no fue un buen ejemplo: la agresión a nuestras fuerzas de seguridad, la idea de que uno está por encima de la ley no es lo que la Argentina necesita".

Por sum parte, el escritor Federico Andahazi señaló: "Mal ejemplo para los jugadores y los deportistas en general, prepotente, casi nos deja afuera del mundial, no ganó nada. ¿Alguien me puede explicar por qué Sampaoli sigue al frente de la selección nacional?". Y agregó: "Soy yo, Sampaoli, pelotudo": acá lo tenés al "progre" borracho, denigrando a un tipo porque gana 100 pesos. Digno discípulo de la jefa", en alusión a la ex presidenta Cristina Kirchner y la inclinación política del DT de la Selección.

Por su lado, Alejandro Fargosi, abogado y ex consejero de la Magistratura recordó que "el 1-6-14 el juez E. López del Tribunal Constitucional español, pasó semáforo en rojo con algo de alcohol, sin chocar. Se sometió obediente a la policía. Y renunció el lunes a su cargo, que es como nuestra Corte Suprema. Sampaoli debe ser cesanteado. Basta de vergüenzas impunes".

En tanto, para el periodista Luis Majul, el episodio de Sampaoli "da vergüenza ajena, es igual al 'correctivo' de Juan Cabandié". "Cuando te ponés el buzo del técnico del seleccionado estás representando a alguien, y aparte está la idea de los argentinos y la chapa, mezclada con una falsa superioridad moral, supuestamente progresista. Me da mucha tristeza. Mandó a pedir disculpas, que no es lo mismo que pedir disculpas. No le debe mandar explicaciones públicas privadas a un responsable de Seguridad para que después la reproduzca, eso es aprovecharse de la investidura. También está el ninguneo a las fuerzas de seguridad. Tiene que pedir disculpas públicas", agregó en su programa de radio en La Red.

Sobre el mismo episodio, el periodista Roberto Cachanosky preguntó: "¿Sampaoli va a seguir siendo DT de la Selección después de tratar con desprecio a un policía? Si la AFA no le raja, prefiero que salga campeón Nigeria", expresó, mientras que el secretario de redacción de La Nación, Sebastián Fest aseguró que "en países que funcionan de forma diferente a la Argentina, Jorge Sampaoli sería hoy ya un desocupado. Son sociedades en las que las figuras públicas se benefician de su status siempre que acepten una carga implícita, la de dar el ejemplo".

Otro abogado, Miguel Angel Pierri, también manifestó sus críticas: "Sampaoli, vos no sos ni K, ni PRO, ni nada: te falta educación, la propia humildad de los que saben de verdad,tenés que ser ejemplo para honrar la bandera del pecho de la Patria, que es la Camiseta de la Selección", y el ex juez de la Nación Eduardo Gerome aseguró que "a Sampaoli no le alcanza con pedir disculpas ni dar explicaciones. Perdió toda autoridad moral (la deportiva la había perdido antes). Si no renuncia, lo tienen que echar".

La periodista Cristina Pérez también utilizó las redes sociales para repudiar la actitud del ex técnico del Sevilla de España: "Resumen de la Navidad. La iglesia argentina peleándose con Papa Noel. Sampaoli y otra careta progre que se cae. Leopoldo Moreau digno de llamarse Leopoldo Moreno (por Guillermo y la justificación de la violencia). El Bono Etchevere al servicio público".

"Lamentablemente somos así; creemos que somos por lo que tenemos o cobramos… el talento la vocación y el éxito no siempre es remunerado económicamente hay pagas que son mucho más dignas como el respeto", escribió la actriz Lizzy Tagliani.