Le cortó el cuello a su novia, la tapó con una colcha y se ahorcó

Un joven degolló a su novia adolescente y después se colgó dentro de la misma vivienda. La tragedia fue descubierta ayer antes de las 8.30, pero se sospecha que el asesinato y suicidio datan del sábado a las 11 de la mañana.

El hecho ocurrió en el paraje El Mojón, departamento Pellegrini, al noroeste de la provincia de Santiago del Estero, informó el portal El Liberal.

La jovencita fue identificada como Rocío Cristal Taboada, de 17 años, y su concubino, Santiago Nicolás Rea, de 20, quienes llevaban como pareja no más de 8 meses y se habían ido a convivir apenas hace dos semanas.

De acuerdo con la investigación que guía la fiscal Celia Mussi, la barbarie fue advertida por la madre de la menor, Mercedes Beatriz Taboada, de 51 años.

La mujer relató que le llamó la atención que su hija no respondiera los llamados telefónicos, ni se trasladara a su casa para la Nochebuena. Aclaró Taboada que no quiso molestar a su hija, ya que advertía que su pareja no era simpático y reaccionaba con evidentes celos por todo y de la nada.

Así, en la víspera Taboada dejó de lado la antipatía de Rea y fue a la casa a ver a su hija. Golpeó la puerta, una y otra vez. Nadie le respondió. Se asomó por una ventana y vio el cuerpo colgado de Rea, sujetado a una viga.

Urgente, alertó a la policía que hizo lo propio a la fiscal Mussi, quien dio luz verde para que rompieran la ventana e ingresaran a la vivienda.

Ante dos testigos, la policía de El Mojón y sus pares de Criminalística, entraron en el inmueble y su sorpresa fue duplicada: encontraron colgado a Rea y degollada, cubierta por una frazada, a la adolescente.

