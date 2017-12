Dos años difíciles pero con un balance positivo

No fueron fáciles estos dos años de gobierno para los funcionarios de Cambia Mendoza, y ya no hace falta hacer recordar que la provincia venía de un desquicio producto de los malos dirigentes que el PJ designó para conducir su destino.

Los mendocinos lo saben y por eso volvieron a ratificar el rumbo impreso a su gestión por Alfredo Cornejo en las últimas elecciones. El Gobernador debió cubrir varios frentes y para eso se rodeó de sus alfiles más fieles y eficaces: desde el Gabinete, Martín Kerchner emergió como el que más protagonismo tuvo hasta ahora; en la Legislatura los roles preponderantes fueron para Juan Carlos Jaliff y Néstor Parés, mientras desde la calle Alem Rodolfo Suarez también aportó su grano de arena.

Entre todos colaboraron para lograr un balance más que positivo para estos dos primeros años, más allá de algunos tropiezos que dolieron como derrotas, como lo fueron las actitudes egoístas de algunos díscolos legisladores de la propia tropa que influyeron para que no se tratara la Ley de Reforma Judicial.

Este póker de ases que conforman Kerchner, Jaliff, Parés y Suarez fue fundamental y alimenta en ellos la esperanza de que Cambia Mendoza siga gobernando por un tiempo largo la provincia.

Cornejo, el líder

El Gobernador se ha convertido en un todo terreno que a paso firme y decidido lidia su propio Dakar político. Pasarán los años y la gente seguirá recordando como uno de los logros de este gobierno la instauración del Ítem Aula, que salvo ocurra alguna trapisonda desde la Justicia, debería seguir funcionando, ya que desde que se implementó les hizo ahorrar mil millones de pesos a los mendocinos, y a nuestros hijos –como en cualquier país con futuro- les permitió que conocieran a sus maestros, cuando antes llegaban a tener hasta tres docentes suplentes producto de licencias gremiales, adscripciones, cambios de funciones y licencias por enfermedades dudosas.

También se notó su mano firme a la hora de comprometer al Poder Judicial en las reformas necesarias para combatir la inseguridad y acelerar procesos, aunque aquí todavía hay algunos que se aferran a viejos privilegios actuando en forma corporativa y de ese modo evitan los cambios necesarios.

El orden y la eficacia también le llegaron a la Salud, logrando que cada mendocino goce de ella en cada rincón de la provincia, en medio de una estabilidad institucional que parecía una utopía en épocas de Paco Pérez.

El Gobierno transmite seguridad en sus decisiones y eficiencia en la gestión y logró recuperar el respeto a la figura del Gobernador, algo impensado en las épocas de irresponsabilidad del gobierno del FpV.

Todos estos detalles arrojan un balance más que bueno y se deberá continuar por este camino, o incluso mejorar, en los dos años de gobierno que le quedan a Cornejo, y así después de varios años de desconcierto de los mendocinos, terminar gobernando con mano firme hasta el último día de gestión, más allá de la lógica sucesión política.

Kerchner, un “tapado”

Cuando Martín Kerchner asumió como ministro de Hacienda, algunos pensaron que se trataba solamente de un buen cuadro técnico.

Sin embargo, a medida que fueron pasando los días los mendocinos descubrieron al político que recorre palmo a palmo la geografía provincial, a veces a la par del Gobernador y otras en su rol de superministro.

Ha sido tal vez el ladero y apoyo fundamental de Cornejo, y en los corrillos de la Casa de Gobierno comentan que los une una amistad entrañable.

Pero no hay duda de que Kerchner está ahí por su capacidad, ya que se ha convertido en un tanque defendiendo tanto los temas energéticos como el impuesto a los vinos, recuperando el Iscamen o llevando a cabo una profusa obra pública con licitaciones transparentes, entre otras cosas.

El ministro deberá continuar con su trabajo como hasta ahora y no dejarse encandilar por cantos de sirenas. Así, su mejor currículum a la hora de aspirar a otros rumbos políticos será sin dudas su gestión seria y responsable.

El rol fundamental de Jaliff

El interminable legislador Juan Carlos Jaliff se ha convertido en la voz de la experiencia, especialmente en este Gobierno donde predominan funcionarios jóvenes. Es que su rol en el Senado ha sido fundamental a la hora de lograr la aprobación de importantes leyes.

De estilo bonachón y extrovertido, Jaliff mantiene un buen diálogo con la oposición, aunque eso no evita algunas discusiones más que ríspidas, especialmente cuando se enfrenta con Patricia Fadel, otra muy buena legisladora.

Pero aunque parezca mentira, los dolores de cabeza y sus mayores problemas provinieron de donde menos lo esperaba: de legisladores como Raúl Ferrer y Hugo Soto, que se separaron del bloque e hicieron peligrar con su voto algunos proyectos fundamentales, como el de la reforma judicial. Pero aquí también se pudo ver la muñeca de Jaliff, quien logró por lo menos recuperar a uno de estos díscolos legisladores.

Algunos pueden criticar su edad sin saber que la renovación no es algo cronológico: todo se resume en aggiornarse y estar a la altura de las circunstancias cada vez que el Gobierno lo requiera.

El pragmático Parés

Por su parte, el dirigente lasherino Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados, es el que más difícil la tiene, ya que allí se encuentran los “gurkas" del justicialismo, y lamentablemente hay algunos legisladores de este sector que son una máquina de obstruir. No son todos, por suerte, pero varios de ellos votan el “no" por el no mismo. Ni hablar de los legisladores de izquierda, que hace mucho eliminaron la palabra “sí" de su vocabulario.

Así y todo, Parés –aunque no se destaca por una sonrisa permanente– aplica su pragmatismo y a la hora de los resultados se ve su mano de hombre curtido en estas lides.

Parés viene de una familia netamente política que sabe de sinsabores y de luchas, por eso Cornejo no dudó en ponerlo en ese cargo fundamental y proponer su reelección en octubre pasado.

Los que lo conocen dicen que es un animal político que dedica casi todo su tiempo a su trabajo legislativo, y más allá de enfrentar las disidencias de Marcos Niven y Guillermo Pereyra, ha podido hacer un balance positivo en estos dos años como al frente de la Cámara baja.

Suárez, al frente del partido

Finalmente, Rodolfo Suárez, desde su rol de presidente de la UCR, ha sido fundamental para cuidarle las espaldas al Gobernador frente al deporte favorito de los radicales, las internas.

Su estilo dialoguista y de consenso de a poco fue aflojando a los envalentonados logrando una unidad partidaria que hizo que se eligieran las nuevas autoridades en medio de una paz jamás vista. Si hasta el díscolo y veterano Fernando Armagnague se sumó a la unidad.

Por todo eso fue nuevamente elegido para conducir los destinos de sus correligionarios mendocinos, quienes de a poco comprendieron que el Gobierno no es un botín de poder y que deben apoyar estos tiempos de cambio acompañando la decisión de una gran mayoría de mendocinos.