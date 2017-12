Bajo perfil y sin fotos: el saludo de políticos argentinos para esta Navidad

COMPARTIDOS: 0

A diferencia de otros años, los dirigentes políticos mantuvieron un bajo perfil público para celebrar la Navidad y se limitaron a dejar su deseos a través de las redes sociales, sin mostrar la trastienda de la festividad.

"Este fin de año nos encuentra un poco mejor que el año pasado. Hoy brindo por todos y los abrazo fuerte, con la emoción de saber que somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre", sostuvo el presidente Mauricio Macri, quien celebró la Nochebuena junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia, en la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En un mensaje navideño, el mandatario subrayó que el Gobierno está "haciendo lo que había que hacer" y aseguró que "cuesta, pero vale la pena", a la vez que contó que le regalaron "ropa de deportes": "Me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado. Me comí medio kilo de turrón".



La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró la Navidad con un colorido vestido y dejó su deseo a través de las redes sociales: "El Niño Dios nos bendiga arrancando la violencia de los corazones y nos traiga la paz. Un beso y un abrazo enorme".

"¡Les deseo una muy linda Nochebuena, llena de paz y amor, y una muy feliz Navidad junto a sus seres queridos!", expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El detenido líder de MILES, Luis D´Elía, envió sus deseos para las Fiestas gracias a la ayuda de su esposa, Alicia Sánchez, quien le administra las redes sociales tras perder la libertad: "Desde la Cárcel de Marcos Paz mi deseo de Feliz Navidad y paz para todo el pueblo argentino y que el año que viene podamos terminar con esta plaga, que es el neoliberalismo conservador enemigo de la humanidad".

Por su parte, la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner pasó la Navidad con su familia en Santa Cruz y desde su cuenta de Twitter envió "un fuerte abrazo a todas las familias argentinas".

"En momentos como estos, difíciles para muchos compatriotas, tenemos que estar más unidos que nunca. Como siempre, mi corazón está junto a ustedes", agregó la líder de Unidad Ciudadana.

A su vez, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó en sus redes sociales un video junto a su esposa, Malena Galmarini, y sus hijos, Milagros y Tomás, para manifestar sus deseos de Nochebuena: "Que en esta Navidad todos puedan brindar con su familia, con sus seres queridos y que podamos levantar la copa por nuestros sueños, por nuestros deseos y por la unidad y la paz de una Argentina con trabajo.

Previamente, el referente opositor había visitado el Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pacheco junto al intendente de Tigre, Julio Zamora, para agradecerles el servicio que cumplen durante las fiestas.

"¡Feliz Nochebuena y Navidad para todos! Que el niño Jesús les traiga cariño a ustedes y sus seres queridos. ¡Un abrazo grandote amigos y amigas!", escribió en Twitter el diputado nacional y presidente del

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que la Navidad "encuentre en paz y cada vez más juntos" a los argentinos.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, manifestó: "A cada uno y cada una de ustedes y sus familias, mis mejores deseos en estas Fiestas. Que pasen una linda Nochebuena y Feliz Navidad".

En tanto, el diputado nacional Facundo Moyano tuvo festejo por partida doble, ya que además de la Navidad, también cumplió años: "Que esta Navidad nos encuentre a los argentinos en paz, unidos y en familia. ¡Felicidades a todos!".

"¡Felices fiestas para todos! Que estos días sean motivo de compromiso con el país que queremos ser, en paz y con pleno desarrollo para todos. Gracias por transitar esta construcción de futuro juntos", afirmó su par Martín Lousteau.

