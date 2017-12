COMPARTIDOS: 0

"A veces hay que hacer sacrificios en la vida. Las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Y me imagino que necesitas plata para comprar tus cosas ahora que viene diciembre". Con estas palabras, La bestia del matadero le tendió la trampa a la última de sus víctimas, una estudiante que terminó muerta.

El ex policía Levith Rúa Rodríguez, relacionado con las violaciones de 13 mujeres en el Caribe colombiano, le insistió y le insistió a la joven Gabriela Romero para verse con ella empleando como carnada una propuesta de trabajo para cuidar niños de lunes a viernes, por $800.000, alrededor de 267 dólares al mes.

La Fiscalía seccional Atlántico reveló nuevos detalles y confirmó que el encuentro se produjo, y le imputó al hombre de 30 años cuatro cargos por la muerte de la estudiante de gestión empresarial: acceso carnal violento, hurto agravado, desaparición forzada y femicidio agravado.

En Colombia, los crímenes contra las mujeres por razones de género fueron tipificados especialmente, y no pueden ser objeto de rebajas ni atenuantes. Por eso, el criminal conocido como "La bestia del matadero" podría enfrentar la máxima condena de la justicia colombiana, 60 años de cárcel. Ya en 2011 se le había hallado culpable de una violación, por lo que recibió una sentencia de 12 años. Pero salió libre por su "buena conducta" en la prisión.

La Fiscalía tuvo acceso a las conversaciones privadas dado que la estudiante Gabriela, que tenía 18 años, dejó su Facebook abierto en el celular de su padre. Desde este dispositivo había recibido los mensajes persuasivos de Rúa.

En la conversación, revelada por el fiscal Rodrigo Restrepo, se ve que el hombre le pide insistentemente que le envíe fotos. Le dice que la va a llevar a un lugar, para que conozca el sitio de trabajo. Le ofrece además pagarle los pasajes, y le afirma que para efectos del trabajo, es mejor que ella sea una estudiante, "una persona educada".

"Menos mal y respeta mi estudio que es lo primordial", dijo ella en el chat. El cuerpo de Gabriela fue encontrado decapitado en una trocha, en un municipio a las afueras de Barranquilla. Su madre, Luz Divina Cabarcas, había dicho que en su hogar están atravesando dificultades económicas.

Se conocieron, además, los argumentos con que la defensa de Rúa está intentando defenderse. Ha rechazado los cargos imputados tanto por el caso de Gabriela, como por la violación de una menor venezolana. Martina, de 17 años, lo denunció. La Fiscalía expuso que Rúa la mantuvo retenida desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y la violó tres veces amenazándola con una pistola y un cuchillo.

En este caso, su defensor se preguntó ante el juez cómo es que la niña en ningún momento se defendió. Argumentó que, teniendo 17 años, tenía madurez para identificar una amenaza y defenderse de esta. El propósito es sostener que la relación fue consentida por la adolescente, dado que ella según su propio relato no intentó agredir a Rúa ni escaparse de él en ningún momento.

A continuación reproducimos la conversación extraída del chat de Gabriela Romero, expuesta por la Fiscalía como evidencia probatoria en contra de Rúa.

Levith Rúa: Nena Buenos días

Gabriela Romero: Buenos días

Levith Rúa: Un amigo esta necesitando una muchacha para q le cuide el niño de 7 años de edad. Medio tiempo nada mas de 8 de la mañana hasta las 12 del medio día. Esta pagando 800.000 mil pesos mensual. Si estas interesada dime o si no para decirle a otra persona

Gabriela Romero: Todos los días?

Levith Rúa: De lunes a viernes

Gabriela Romero: Y para cuando la necesita

Levith Rúa: Para mas tardar mañana

Gabriela Romero: Yo podría pero después de doce por que estudio. Mi mama puede cuidárselo ella también es joven…

Levith Rúa: Bueno déjame y yo le pregunto para ver si en la tarde se puede ok

Gabriela Romero: Mi mama puede en la mañana y yo en la tarde

Levith Rúa: A bueno esta bien

Gabriela Romero: Me podrías ayudar a que sea de tarde…. Y le cobro menos

Levith Rúa: Dejame y yo hablo con el dame una hora te parece

Gabriela Romero: Si bueno

Gabriela Romero: Que dijo

Levith Rúa: Tu eres menor de Edad

Gabriela Romero: No

Levith Rúa: A q bueno porque el me dijo q no fuera menor de edad porque como va a ser un trabajo serio

Gabriela Romero: Yo tengo 18 los cumplí en agosto…

Levith Rúa: Tienes una foto recién q te ayas tomado

Gabriela Romero: Lo que pasa es que me atracaron y me llevaron los papeles…

Levith: Cuando

Gabriela Romero: Hace unos días

Gabriela Romero: Ya puse el denunció

Levith Rúa: Y q te dijeron ¿Tienes cedula?

Gabriela Romero: Que me esperará para entregarla

Levith Rúa: Aya pero si tienes la copia del denuncio

Gabriela Romero: Tendría que buscarla

Gabriela Romero: Foto para que

Levith Rúa: Ahora te escribo pendiente ok

Gabriela Romero: Si claro

Levith Rúa: Holla estas hay

Gabriela Romero: Si

Levith Rúa: Mira ya hable con el

Levith Rúa: Para una hoja de vida

Gabriela Romero: Para que quiere la foto

Levith Rúa: Para la hoja de vida 3 x 4

Levith Rúa: Pero si me estas diciendo q te atracaron yo le explico

Gabriela Romero: Tengo una pero como hace poco me corte el cabello full corto…Yo por que parezco una niña por mi físico.

Levith Rúa: jajaja

Gabriela Romero: Todo el mundo me lo dice

Levith: Aya esta la muchacha q cocina y otra q ase los oficios tu seria nada mas para estar pendiente del niño

Gabriela Romero: Con eso no hay problema con el niño…Y menos que es pequeño

Levith Rúa: Asi es.. el es quieto

Gabriela Romero: Que le gusta el niño

Levith Rúa: Siii

Levith Rúa: Mira cuando puedes para llevarte para q veas donde vas a trabajar y conoscas al niño es un niño muy educado.

Gabriela Romero: Pues con los niños me las llevo muy bien por que ya e cuidado muchos niños Y e dado refuerzos

Gabriela Romero: Necesito saber cosas de el para sobre llevar las cosas con el

Levith Rúa: Q le gusta de q de comida

Gabriela Romero: Osea es un niño me imaginó que le gusta jugar y cosas así

Levith Rúa: Claro

Gabriela Romero: Yo cuidado niños y niñas por eso pregunto

Levith Rúa: Pero el se la paza en el televisor viendo puro programas infatil y en el play stasion Mañana q vas a ser

Gabriela Romero: Estaré en clases yo salgo a las 12 (pm) mañana

Levith Rúa: Y tienes q ir

Gabriela Romero: Por que

Levith Rúa: Porque mañana en la mañana para ir para q conoscas donde es y conoscas el niño asi tu dices q dia entras a trabajar

Gabriela Romero: Y hablaste con el muchacho Dr que yo estudio en el Sena?

Levith Rúa: Yo le dije y me dijo mucho mejor porque es una persona educada

Gabriela Romero: Menos mal y respeta mi estudio que es lo primordial… Y donde es a ver si falto a clases para ir

Levith Rúa: Tu sabes lo q es una casa de campo

Gabriela Romero: Si mas o menos

Levith: Aya

Gabriela Romero: Por que

Levith Rúa: Pense q no sabias

Gabriela Romero: Donde es el lugar donde viven

Levith Rúa: Entre soledad y malambo A diez minutos en bus

Gabriela Romero: Pues no conozco mucho por malambo

Levith: Antes de llegar a malambo

Gabriela Romero: Y con quien iré

Levith Rúa: Me tocaria llevarte a mi y después tu sola vas

Gabriela Romero: Si claro

Levith Rúa: Mañana a las 8:30 puedes

Gabriela Romero: La verdad quería ir a clases mañana porque no e ido y de paso hablar con el padre del niño… Podrías el sábado en la mañana?

Levith Rúa: El sábado estoy trabajando y el domingo pero si no puedes busco a otra persona

Gabriela Romero: Mmm es que como te digo e faltado a clases estos días

Levith Rúa: Un día mas.. un dia menos no veo q sea problema.. si quieres puedes ir con el uniforme del sena

Gabriela Romero: Si claro… Y otra pregunta con el puedo hablar los horarios de trabajo para poder acomodarlos?

Levith Rúa: Sabes a veces hay que hacer sacrificios en la vida.. las oportunidades se presentan una sola vez en la vida.. y me imagino q necesitas plata para comprar tus cosas ahora q biene diciembre

Gabriela Romero: Sii exactamente por es quiero

Gabriela Romero: Y de hay?

Levith Rúa: A las 8:30 de la mañana…Y de hay yo te llevo y nos regresamos

Gabriela Romero: Quienes mas estarán en la casa

Levith Rúa: Porque me toca trabajar en la tarde

Levith Rúa: Claro para eso es q vamos para q hables con el los horarios

Gabriela Romero: Pero al igual quiero ser alguien en la vida… Yo faltare a clases mañana para ir porque la verdad necesito dinero para el mes que entra pero espero y pueda hablar con el para acomodar ese horario

Levith Rúa: Mira por los pasajes no te preocupes yo te los doy

Gabriela Romero: Gracias… Y donde nos encontramos?

Levith Rúa: Llega al éxito metropolitano el q esta en el estadio metropolitano

Levith Rúa: El papa del niño es abogado y la mujer también es abogada

Gabriela Romero: Esta bien

Levith Rúa: En esa casa hay hasta piscina

Gabriela Romero: Mucho mejor

Levith Rúa: Es una casa campo hermosa

Gabriela Romero: Osea que estará la señora y el señor

Levith Rúa: Sii

Gabriela Romero: Esta bien

Levith Rúa: Pero ellos son buenas personas y relajados Te puedo hacer una pregunta

Gabriela Romero: Si dime

Levith Rúa: Dime si vas a llegar al éxito… porque no me gustaría q yo les dijera q vamos para aya y le salga con un chorro de baba… por eso dime si vas a llegar o si no para buscar otra persona no me gusta q me hagan quedar mal

Gabriela Romero: Claro que si iré… Ya te di mi palabra Ire uniformada

Levith Rúa: Por eso no hay problema si quieres lleva ropa por si te dan ganas de bañarte en la piscina…