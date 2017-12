COMPARTIDOS: 0

"Nos falta tomar más conciencia con el tema de la diversión y la recreación en los espejos de agua. Es fundamental que la gente respete las indicaciones", consideró Gustavo Solá, jefe de Náutica de la provincia, quien además dio detalles sobre los controles que se van a realizar en esos espacios durante estos días festivos.

"Si bien se trabaja toda la temporada, tanto el 25 como el primero son las fiestas que más gente convocan en los espejos de agua. Para eso la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Seguridad están trabajando en un operativo de prevención y seguridad en los espejos de agua, para que la gente no ingrese a zonas que no están habilitadas. Hay algún motivo siempre por lo que no están habilitados, por ejemplo, porque las cuencas no son apropiadas para habilitarse. Las recomendaciones son que respeten la cartelería informativa y que no ingresen a zonas que no se encuentran habilitadas para bañarse", explicó el funcionario.

Además, aseguró que "nos falta tomar más conciencia con el tema de la diversión y la recreación en los espejos de agua. Es fundamental que la gente respete las indicaciones. Habrá personal nuestro del Ministerio de Seguridad haciendo recomendaciones, que respeten eso, para pasar una jornada divertida".

"Potrerillos no tiene zona habilitada para bañarse, la geografía del embalse y el tipo de suelo no permiten consolidar, poner un bollado y delimitar una zona segura para que se bañe. La gente que se acerca a Potrerillos se puede refrescar en la zona segura de la costa, pero no se puede ingresar a nadar. Está prohibido, no hay una zona segura. El embalse es relativamente nuevo, va cambiando año a año, sus costas se van adecuando. Todavía no se termina de estabilizar a pesar que hace 12 años que se llenó", explicó Solá.

Y agregó que “los embalses están creados con el objetivo de generación hidroeléctrica y reservas hídricas y no todos los embalses permiten las mismas actividades recreativas. En Mendoza, el embalse que más actividades recreativas permite es el Carrizal por su antigüedad, pero sobre todo por su tipo de costa. Tiene la mayor diversidad de actividades náuticas. En cambio tenemos un embalse como Agua del Toro, donde por su geografía y el uso cultural de la gente, el 99% de los usuarios son pescadores. Después tenemos Valle Grande, que tiene un solo acceso".

Con respecto a los cuidados que se deben tener en cuenta, Solá explicó que "uno de los temas es el cuidado de los menores, no perderlos de vista, que en cualquier momento hay un cambio de pendiente y pasa de 20 centímetros a un metro, entonces los que van con menores a espejos de agua no deben perderlos de vista. Los que practican actividades acuáticas deben hacerlo con el chaleco salvavidas puesto".

"Y sobre todo, la Secretaría ha tomado este año una política de trabajar en la conciencia. Acabamos de sacar un manual para conductores náuticos. La náutica en Mendoza viene con un cambio, sobre todo tecnológico, porque se está modificando el parque náutico con embarcaciones mucho más potentes y este manual es para que la gente tenga más conocimiento a la hora de manejar. La política se basa en la prevención y la seguridad", aseguró Solá.

"En la temporada 16/17 tuvimos dos personas ahogadas en zonas donde no estaban permitido nadar. Por suerte en todas las zonas en donde la Dirección de Recursos Naturales habilitóo no hubo tragedias. Esos bollados están con zonas seguras, con piso firme y una estructura para poder brindarle la seguridad a la gente", explicó el funcionario.