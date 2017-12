Un manifestante de la Reforma Previsional quedó tuerto y culpa a la Policía

COMPARTIDOS: 0

Un manifestante que participaba de las protestas contra la Reforma Previsional el pasado lunes quedó ciego de un ojo por una bala de goma disparada por los efectivos de seguridad que encabezaron el operativo en las inmediaciones del Congreso.

"Estábamos lejos de los incidentes y nos cazaron. Recibí 15 balas de goma en el cuerpo y 6 en la cabeza. Una de esas en el ojo del que ya perdí la vista", contó Daniel Sandoval.

En diálogo con FM La Patriada, el joven definió al operativo de seguridad como "una emboscada policial".

"Me fui caminando ensangrentado al hospital porque no había ambulancias, a pesar de que no me podía mover del dolor. Tuve que decirle al médico que soy docente porque decía que éramos patoteros. Nos maltrataron", se quejó Sandoval.

Y agregó: "El lunes fue el peor momento de mi vida. Pido que el Gobierno pare con la represión".

Finalmente, el docente se refirió a la visita que realizó el pasado martes el presidente Mauricio Macri al Hospital Churruca para interiorizarse sobre el estado de salud de los uniformados heridos en los incidentes: "Es un dolor inmenso escuchar al Presidente llamar héroes a los policías que me dejaron sin un ojo".

