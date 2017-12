Revolución murguera

COMPARTIDOS: 0

El Teatro Independencia es inmaculado. Su majestuosidad y belleza parecen reservadas para shows muy específicos, pero un grupo de revolucionarios murgueros invadirán este fin de semana el escenario mayor de los mendocinos con un espectáculo bien popular y distinto.

Después de 17 años de trayectoria, La buena moza presenta hoy a las 22 su obra “más ambiciosa”, el espectáculo Dementes. Antes del estreno, Daniel Bernal, arreglador, guionista y director escénico y musical del show dialogó con El Ciudadano.

“En este caso, la murga busca meterse en el mundo de las neurociencias, para que el público reflexione sobre como vivimos los seres humanos en sociedad, como somos los argentinos, los mendocinos y los latinos en particular. La murga va a utilizar las cuestiones que suceden dentro de un cerebro para demostrar que la espera por una mejor sociedad está en la conciencia colectiva. Aunque parece muy enroscado, en el espectáculo está muy fácil de entender”, explicó Bernal que luego detalló: “Siempre se trabaja desde el humor y la ironía. Dementes es un show teatral musical de una hora de duración. La trama cuenta un motín en el cerebro que se da porque las neuronas no quieren ser más las ‘trabajadoras explotadas’ de un ‘cerebro tirano’, entonces se revelan y se organizan para no ser más las que transmitan lo que el cerebro diga”.

“Todo gira adentro de un cerebro”, aseguró el integrante de la numerosa agrupación sobre el espectáculo que invita a reflexionar sobre temas como el consumismo o la situación que vive el país. “Las murgas tienen tanta llegada al público porque, por ejemplo, La buena moza, en algún momento, va a decir algo que te pasó a vos, o a tu papá, o a algún vecino, o a algún primo. Algo del tránsito, del laburo o del barrio. Ahí la gente encuentra la empatía, sonríe y empieza a pensar con el código de la murga. La cosa no es reirse por reir, la cosa es reflexionar sobre lo que nos estamos riendo”, añadió.

Más allá del profundo mensaje, el color y la fiesta serán otro de los condimentos que el público podrá disfrutar sobre el escenario. “La estética de este espectáculo podríamos decir que es las más ambiciosas que hemos tenido en 17 años. La estética siempre busca tener coherencia con el mensaje, queremos que la gente entienda hacia donde queremos ir, no sólo desde la letra, sino desde la música elegida, el vestuario y los artistas”, dijo el murguero mendocino.

Aunque ‘independencia’ y ‘revolución’ no son sinónimos, para los argentinos, estas dos palabras alguna vez han ido de la mano y este sábado también serán aliados con una murga revolucionaria en el Teatro Independencia. “No es la primera vez que vamos al Independencia, es más, hemos estado más de diez veces, aunque es la segunda vez que vamos con un espectáculo que organizamos nosotros. La verdad que es un placer, porque el Independencia es la sala más importante de Mendoza, es sumamente bella y te sentís muy especial ahí. Además, creo que es un paso muy importante que las murgas toquen en un lugar así, porque ese tipo de teatros, a veces, se guardan para otras cosas de la cultura tal vez más ‘refinadas’ y el arte popular queda relegado a espacios públicos o salas culturales de otra índole, pero nosotros estamos convencidos de que si el mensaje es bueno puede llegar a cualquier lado y, de esta misma forma, iremos a presentar el espectáculo a San Carlos, a Tunuyán, a Lavalle o donde nos toque. No vamos a maquillarnos menos o usar menos trajes por ir a otros lugares”, afirmó.

En una época alborotada por las fiestas, La buena moza no será la excepción y, por eso, la idea de la agrupación es contaminar con el espíritu de las neuronas amotinadas a cada persona que llegue al Independencia invitándola a pasar una Navidad al ritmo de la murga y la revolución.

Sobre el show

Elenco: murga La buena moza

Obra: Dementes

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad)

Fecha y hora: hoy a las 22

Entradas: generales $100 (jubilados y estudiantes), $120 (adultos) en taquilla del teatro.