Exitosa jornada de Ciudades Conectadas en la provincia

Ayer se realizó, con gran éxito la segunda edición de Ciudades Conectadas en el polo TIC de Godoy Cruz donde el princial concepto de estas ciudades inteligentes es la movilidad urbana, los residuos y la energía sustentable.

Además se ofrece un workshop y una feria de ideas en las que participaron escuelas de toda la provincia, además de un hackathon.

Según explicaron a Estudio 91.7 un grupo de chicos que asisten a la escuela Tomás Edison, de Guaymallén, quienes presentaron un proyecto de una casa ecosustentables: “Esto comenzó en la escuela cuando se acercaba la Feria de Ciencias para hacer una casa ecosustentable. Nos pintó y lo quisimos presentar, después nos invitaron otro día y también nos hicieron partícipes a la hackathon”, contó Laureano, de 13 años.“Ví que se acercaba la Feria de Ciencias y me daba pena no presentarnos. Largamos ideas de drones y demás y en mi casa se me ocurrió, al escuchar a mis padres sobre los altos costos de electricidad, y pensé ¿qué pasaría si adaptáramos varias energías sustentables a una casa”, indicó Tomás.“Nosotros armamos nuestro stand y hablamos sobre la energía que pensamos usar, describimos el proyecto. La problemática que quisimos plantear es el consumo de energía en una casa durante todo un día, en una casa en Mendoza se gastan alrededor de 9.900 kilovoltios, que es casi una tonelada de petróleo. Eso produce una devastación a largo plazo. Si el proyecto se aplica a gran escala se puede reducir el impacto ambiental, sólo se puede morigerar ya que es prácticamente imposible reducirlo a cero”, puntualizó Laureano y Facundo agregó: “Tuvimos buena comprensión del grupo y todos se comprometieron a sacar adelante el grupo”.

“Las energías que nosotros planeamos usar son cinco: solar con paneles, geotérmica que se usa aprovechando la temperatura debajo de la tierra, la hidráulica que es la más económica y la eólica, la final es la biomasa que no es la más recomendable porque libera gases, la recomendamos como fertilizante”, explicitó Agustín.