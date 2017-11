'Sanyo’ Gutiérrez, un groso del pádel que recuerda Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Carlos Daniel Gutiérrez, el actual número dos del mundo del pádel, está jugando el World Tour en La Rural, Buenos Aires, y en la previa de un partido habló con El Ciudadano y señaló los motivos por los que Mendoza no tiene jugadores en el circuito internacional de este deporte.

Sanyo, oriundo de San Luis, ha venido a competir muchas veces a la nuestra provincia y conoce bien la realidad del pádel en estas tierras.

“Mendoza tiene grandes jugadores y tiene un circuito de muy buen nivel pero cuesta que los jugadores se trasladen. En San Luis no hay un circuito y teníamos que viajar allá para competir porque Mendoza es una plaza fuerte. Pienso que lo que fortaleció el pádel en San Luis es que estamos dispuestos a viajar y en Mendoza, los jugadores tienden a quedarse ahí; es una lástima porque hay buenos exponentes”, expresó el deportista.

Si hay algo que caracteriza a Gutiérrez es que siempre recuerda sus inicios y lo mucho que le costó llegar a ser profesional en este deporte.

“Nosotros venimos de una familia de clase media, trabajadora que siempre la luchó y no teníamos muchas facilidades. Hubo gente en San Luis que siempre me apoyó y creyó en mí. Hicimos muchas cosas, vendíamos números en rifas, daba clases y todo lo que podía ayudarme a reunir dinero para jugar”, deslizó Sanyo.

Su primo también juega en el circuito

Cristian Gutiérrez. primo de Sanyo y también jugador profesional de padel, actualmente está en el puesto 40 del ranking y aspira a crecer en este deporte.

El joven vivió en Mendoza, específicamente en el departamento de Maipú, lugar que recuerda con mucha nostalgia.

“Llegué a Mendoza cuando tenía 15 años y fui a Maipú, con la familia de Ariel Zanni y jugaba en el Paseo Padel. Ellos me ayudaron mucho, porque yo vivía en San Luis y no tenía los recursos para poder dedicarme a este deporte. Me apoyaron y eso me alentó a jugar, me brindaron su ayuda, conseguí un subsidio y ahí empezó todo, siempre digo que Mendoza y Ariel Zanni fueron muy claves para mi carrera”, reconoció Gutiérrez.

Ambos jugadores se encuentran en Capital Federal disputando una nueva fecha del World Padel Tour, que se realiza en el predio de La Rural en el barrio de Palermo y termina este domingo.

Texto y fotos: gentileza Lucas Pérez