“No te vas a burlar de mis hijos” le dijo su mujer y lo agarró a cinturonazos

Una mujer irrumpió en un encuentro de fútbol del Club Atlético Talleres de Añatuya, aparentemente para recriminar a su ex pareja la poca atención a sus hijos.

En el video se logra escuchar que la mujer, tras haber azotado con un cinto al hombre, le recrimina: "No te vas a burlar de mis hijos. Ni un peso les pasas", a lo que el hombre responde: "Vos me has corrido de la casa".

El hombre se encontraba en ese momento junto a otra mujer que también fue golpeada con el cinto, y aparentemente sería una nueva pareja. La dama en cuestión se escondió en una obra en construcción dentro del club ( nuevos vestuarios que están construyendo) y al descubrirlos la furiosa mujer, agredió al hombre y le reclamó: "vos las has traído, te voy a matar".

El hecho sucedió en la noche de este miércoles y también intervinieron en el conflicto otras personas que pidieron llamar a la policía. Los protagonistas del hecho abandonaron el club segundos antes de que llegaran los uniformados.

Ninguna de las partes hizo la denuncia policial por lesiones.

Fuente: El Liberal

