Cornejo anunció que no habrá impuesto al vino y al champagne

COMPARTIDOS: 0

A través de su cuenta de Twitter el gobernador de Mendoza anunció lo que muchos empresarios, trabajadores y consumidores locales esperaban: el vino y el champagne no tendrán impuestos internos

Acabo de terminar una reunión privada con el presidente @mauriciomacri quien me confirmó que el vino y el champagne no van a tener impuesto internos — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 9 de noviembre de 2017

Luego de participar de la reunión de gobernadores encabezada por el Presidente Mauricio Macri el Gobernador Alfredo Cornejo anunció que “el vino y los espumantes no tendrán impuestos internos”. El mandatario provincial aseguró que fue el mismo Presidente quien le dió la noticia.

En este sentido Cornejo explicó que junto al sector vitivinícola y al ministro de Economía, Infraestructura y energía, Martín Kerchner, mantuvo un encuentro ayer con el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, a quien le plantearon “los fundamentos de porqué los vinos y espumantes no podían soportar un impuesto interno. Entendemos que hemos sido escuchados. Macri me ha confirmado que el impuesto al vino no va al Congreso, así que queda en 0%”.

Reunión de gobernadores en la Rosada

Alfredo Cornejo participó este mediodía de un encuentro convocado por el Presidente Mauricio Macri, en donde también asistieron los gobernadores de todas las provincias del país. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el Presidente abordó diversos temas como la reforma impositiva, el reclamo judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, y el presupuesto 2018.

Durante la jornada repasaron la agenda y el Presidente anunció a los gobernadores que en el presupuesto para el año próximo está previsto un fuerte incremento de la inversión social. El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y Hacienda, Nicolás Dujovne.