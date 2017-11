Una ex Gran Hermano que se mensajeaba con Icardi tiró tremenda bomba

COMPARTIDOS: 0

Hace algunas semanas Wanda Nara estuvo en el programa de Susana Giménez y, entre otras cosas, dijo que su pareja no había tenido tiempo de estar con ninguna chica argentina, porque desde muy joven se fue a jugar al exterior. Sin embargo, las redes sociales acortan las distancias y alguna que otra vez charló con una modelo de nuestro país.

Se trata de Belén Etchart quien, lejos de mantener oculta la relación que alguna vez tuvo con Mauro Icardi, lo mandó al frente y contó qué pasó entre ellos. En diálogo con El Show del espectáculo, dijo: “Es una bomba. Es hermoso. Me hablaba con él por Facebook hace cuatro años. Tengo los mensajes guardados. Y a los dos meses salió la noticia de que empezó a salir con Wanda. Me gusta la pareja que hace con ella”.

“Me daba fiaca hablar con él porque sabía que estaba en otro país. No le puse importancia a la conversación. No llegó a piropearme pero sí me escribió es porque tenía otra intención. Me lo perdí”, agregó la ex participante de Gran Hermano.

Finalmente el tiempo quiso que Mauro estuviera con Wanda y hoy viven un gran presente, con él en la Selección Argentina y ella como manager. Juntos tienen dos hijas, Francesca e Isabella.

Piccola Isabella 👶🏻 Ya falta poquito para su primer Cumpleaños 🍰1️⃣ @wanda_icardi Una publicación compartida de Mauro Icardi (@mauroicardi) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 6:05 PDT

