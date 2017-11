Se le chispoteó: la China Suárez reveló un dato oculto sobre sus labios

COMPARTIDOS: 0

A la actriz se la cuestionó siempre por aparecer en algunas fotos con los labios más grandes que en otras. Ella dijo que era algo 'natural' pero parece que mintió y que tiene una ayudita con productos estéticos.

A poco de convertirse en mamá por segunda vez, la China Suárez sin querer dejó al descubierto su secreto de belleza que generaba más misterio y curiosidad entre los que la siguen. Resulta que sus fanáticos (y no tanto) siempre se preguntaban si los labios anchos y crecientes de la cantante eran naturales o no y ella, siempre que pudo, aseguró que eran suyos. Sin embargo la cosa no es tan así y ella misma se deschavó.

A través de la última foto que subió al Instagram, la actriz mostró que, en realidad, aunque tiene labios carnosos los hace mucho más anchos dibujando bordes sobresalidos con delineador para labios y rellenándolos con labial.

A pesar de sus intentos por ocultarlo, la realidad es que es una práctica más que común y sobre todo entre modelos y celebridades, para darle una forma más uniforme a los labios.

¿Vos la practicaste alguna vez?

Mirá también:

La fueguina embarazada de mellizos y gemelos tuvo el peor finalhttps://t.co/Iy4rmY7ep0 — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 8, 2017

Te puede interesar: