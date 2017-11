La fueguina embarazada de mellizos y gemelos tuvo el peor final

COMPARTIDOS: 0

El embarazo múltiple de una mujer de la ciudad fueguina de Río Grande, que en un hecho único en el mundo iba a ser madre de gemelos y mellizos a la vez, debió ser interrumpido por inconvenientes médicos y sin que sobrevivieran ninguna de las cuatro criaturas, confirmaron los propios padres a través de un comunicado oficial.



Yanina Gutiérrez, de 33 años, estaba embarazada por fecundación natural de 21 semanas, y había sido derivada desde Tierra del Fuego a Buenos Aires para atender las complicaciones que podían devenir de su estado, pero uno de esos imprevistos generó complicaciones en la salud de los gemelos y luego en los mellizos que llegaron a nacer pero sobrevivieron poco tiempo, contaron allegados a la familia.



"Eran cuatro nenas. Las gemelas experimentaron los primeros inconvenientes. Después las mellizas nacieron pero no pudieron salvarlas. Faltaba más tiempo. Es una noticia que nos produce una gran conmoción", señaló el concejal de Río Grande Paulino Rossi, uno de los funcionarios que se había reunido con la pareja ni bien se conoció el embarazo y le ofreció ayuda.

Rossi agregó que Yanina "por suerte se encuentra en buen estado de salud" y que "una vez que terminen con los trámites de rigor en este tipo de casos, seguramente regresarán a Río Grande".

Por su parte Yanina y su pareja, Matías Graf, de 35 años, enviaron este miércoles a los medios un comunicado donde contaron que "como en su momento llegó a nuestras vidas la bendición de nuestros bebés, Dios dispuso tenerlas con él. Agradecemos de todo corazón el incondicional apoyo de ustedes que tuvimos y que tenemos. Sólo pedimos que sepan disculpar y respetar este difícil momento", expresaron.



También agregaron que "por el momento no estamos en condiciones de responder mensajes ni llamadas". Los integrantes de la pareja de fueguinos iban a ser padres primerizos, y se habían enterado del embarazo el 14 de julio de este año.



La mujer nació en Santiago del Estero pero vive en Tierra del Fuego desde los tres meses, mientras que su marido reside en la isla desde hace 14 años.

Ambos son empleados metalúrgicos y se conocieron trabajando en Radio Victoria Fueguina, la empresa electrónica donde ella se desempeña desde hace más de una década.



La noticia del embarazo múltiple no solo los conmovió a nivel emocional, sino que modificó los planes de la familia.



La pareja que vivía en el piso superior de un dúplex alquilado, tuvo que dejar la vivienda porque Yanina no podía subir escaleras y debía hacer reposo la mayor parte del día, todo ello antes de tener que viajar a Buenos Aires para una mayor atención, y donde la historia no tuvo un final feliz.



