Rocío Robles enfureció con Tyago Griffo y tomó una triste decisión

Después del fuerte cruce que mantuvo en vivo con la bailarina de su novio y luego de varias peleas posteriores, Rocío explotó pero esta vez, contra su pareja. Ella considera que él no actúa como un verdadero hombre porque le soltó la mano por completo, dejándola incluso muy mal parada.

“Si ven el programa, quedé como una quilombera porque él me increpó a mí para saber qué era lo que me molestaba… ¿perdón? Se lo dije un millón de veces. Ni siquiera le pido que salga a defenderme sino que haga de mediador”, disparó.

A raíz de esto, la relación está en la cuerda floja. “No volvimos a hablar del tema. Estoy muy decepcionada más que enojada. Me duele porque siempre lo defendí de un montón de cosas, cuidándolo para que no quedara como un tonto”.

“Desde principios de este año que me vengo fumando la situación con Barby pero él no hace nada. Yo me callaba porque no quería perjudicarlo pero ahora me cansé y voy a hablar. Fue muy poco hombre, me la hizo pasar mal”.

