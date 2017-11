Agüero: "Extrañamos a Higuaín"

COMPARTIDOS: 0

En la misma sintonía que Lionel Messi, Sergio Agüero negó que el grupo tenga injerencia en el armado de las convocatorias y admitió que extrañan a Gonzalo Higuaín, en medio del disgusto que ocasionó que Mauro Icardi no estuviera en Rusia por una lesión menor.



"La lista la arma el cuerpo técnico, nosotros no armamos las convocatorias. Al Pipita lo extrañamos", afirmó en una entrevista con TyC Sports.



Además, desde Rusia, donde el equipo nacional jugará dos amistosos con el seleccionado local y con Nigeria, el sábado y martes venideros, respectivamente, Agüero reconoció que el grupo trabaja para "llegar a otra final" e hizo hincapié en sacarse "la presión para disfrutar".



El Kun, uno de los máximos referentes de este plantel, sostuvo que "la ilusión de ser campeón del mundo siempre está, desde que era chico". El delantero del Manchester City reconoció que el objetivo "no es fácil, pero la mayoría tiene esa ilusión".



“Hay que ir de a poco. Tenemos nuevos jugadores, hay que hacer un gran grupo y eso se va a trasladar al Mundial. Vamos a trabajar para llegar a otra final. Hay que sacarse la presión, disfrutar y ganar”, opinó. Luego de las tres finales perdidas, Agüero destacó que su objetivo "es tratar de disfrutar".