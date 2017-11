Sol Pérez salió de casa sin bombacha y con súper tajo

COMPARTIDOS: 0

Sol Pérez nos tiene acostumbrados a sus looks súper sexies en Instagram. Esta vez, "la chica del clima" fue invitada a la gala de revista Caras y sorprendió a los presentes con su infartante vestido.

La participante del "Bailando" lució un vestido blanco con un gran escote y un tajo que dejaba ver que no tenía puesta una bombacha.

“Tenía escote, espalda y un mega tajo sin bombacha. Parece que fue sin bombacha. No sé qué pasó, pero fue sin bombacha. Está recontra bronceada, pero no se usa más. Cuando vi nada más que el escote, me gustó, le dije ‘qué linda’. Y cuando miro para abajo le dije ‘esto es demasiado. No puedo negociar esto’", aseguró Matilda Blanco en "Nosotros a la mañana".

Amo este vestido 😍❤️👏🏾 @pupetete Make Up @verofioravanti Pelo @emmanuel_barrios12 #caras #revistacaras #25añoscaras Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 6:08 PST