Revocan el sobreseimiento de Amado Boudou por el auto trucho

La Sala IV de la Cámara de Casación revocó el fallo de manera unánime que había sobreseído por prescripción a Amado Boudou en el juicio por la transferencia del vehículo Honda con documentos con información apócrifa.

Los jueces Gustavo Hornos (a cuya propuesta se tomó la determinación), Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminianiordenaron la realización de un nuevo juicio con otro tribunal. Consideraron que el fallo del 28 de agosto "fue arbitrario".

Preso por orden del juez Ariel Lijo desde el viernes, Boudou enfrentará otro juicio oral, en este caso el segundo por la causa en la que se lo acusó de "falsedad ideológica" y por el cual en agosto el Tribunal Federal Oral 1 (TOF 1) lo había sobreseído por prescripción del delito.

En aquel entonces, el TOF 1 consideró prescriptos los delitos de que se los acusó a Boudou y otros imputados, y decidió absolver a la titular del Registro Automotor Graciela Taboada Piñera. La decisión, que fue por voto mayoritario, fue apelada por la fiscal Stella Maris Scandura ante Casación.

Según el expediente el ex vicepresidente había cargado datos aprócrifos en los formularios 08, 04 y 012. En esta causa, Boudou estaba acusado de insertar “datos falsos en documentos públicos” para realizar la transferencia de un vehículo Honda Sol. Junto a Boudou compartían el banquillo su ex pareja -en aquel entonces- Agustina Seguin; la ex titular del Registro Automotor Graciela Taboada de Piñera y el gestor Andrés Soto. Todos terminaron sobreseídos, a excepción del gestor Rodolfo Basimiani -realizaba algunas diligencias para Soto-, quien fue absuelto.

Los camaristas de la Casación consideraron hoy que aquel fallo "era arbitrario". Por ello, decidieron revocar la sentencia y ordenaron realizar un nuevo juicio dirigido por otro tribunal.