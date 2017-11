ULTIMO MOMENTO: Rechazaron el pedido de Cordera y ahora podría terminar preso

Gustavo Cordera está cada vez más cerca de la cárcel.

Es que hace instantes, el juez federal designado a la causa, Rodolfo Canicoba Corral rechazó el pedido de probation presentado por el cantante Gustavo Cordera, acusado por incitación a la violencia, al asegurar que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

Ayer, el músico ofreció hacer un curso de género en Uruguay, donde vive actualmente, y dar dos recitales a beneficio en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, para el juez esto no es suficiente y ahora Cordera piensa en cómo va a pasar sus días, en caso de terminar preso.

La causa contra el ex lider de la Bersuit Vergarabat comenzó por una denuncia presentada por Instituto Nacional contra la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres después de que se viralizaran declaraciones que Cordera ante un grupo de estudiantes.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", había dicho Cordera durante la charla hace más de un año.

La causa fue delegada en el fiscal federal González, quien finalmente solicitó una serie de medidas de prueba y pidió la indagatoria del músico. El artista fue procesado por el juez federal Canicoba Corral y la resolución fue firmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña.



