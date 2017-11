Claves de la nueva Ley de Riesgos de trabajo

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Recientemente la legislatura de Mendoza aprobó la adhesión a la ley 27348 sobre Riesgos del trabajo, de esta forma los legisladores avalaron la intervención de las comisiones médicas como paso previo y obligatorio para que un trabajador resuelva un reclamo por accidente laboral o enfermedad profesional sin llegar directamente a juicio.

La idea de esta ley es racionalizar un poco la relación de empleado - empleador cuando hay un accidente de trabajo. En Mendoza y en el país el 70 % de las causas directamente iba a juicio ante cualquier problema derivado de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esto pretende darle una instancia administrativa previa, corta en el tiempo osea que en el caso de un accidente de trabajo o enfermedad profesional después de denunciado en la Superintendencia, las Comisiones pueden determinar el porcentaje de incapacidad que le produjo el accidente y si el empleado está de acuerdo con ese porcentaje, se homologa y se le deposita en su cuenta el monto de la indemnización” explicó en comunicación telefónica con el estudio 91.7, Gustavo Cairo quien se desempeña en la Delegación Regional de la Superintendencia de riesgos de trabajo.

Cairo explicó que no sólo se persigue acortar tiempos sino también abaratar costos en el proceso“porque cuando se va a juicio lo que vale 100 termina valiendo 1000 porque están los gastos del juicio y todo el resto de intervinientes que hacen que todo el sistema se encarezca. En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo ahí se le expedirá la acción judicial para reclamar cómo lo podía hacer hasta ahora en sede judicial. Le darnos a trabajadores y empleados una posibilidad de un acuerdo razonable previo como sucede en todo el mundo, primero la posibilidad de acuerdo y si no hay acuerdo el juicio, ya que acá se iba a juicio de entrada esto tenía repercusiones muy negativas para todos y para la economía de Mendoza en particular porque el porcentaje que pagan los comerciantes, las Pymes y empresarios en general en concepto de ART hace 20 años era el 1.5 % de la masa salarial ahora en algunos casos ya supera el 20 % y eso va creciendo a la par de que van creciendo los juicios y no se corresponde esto con los aumentos de accidentes de 20 años a esta parte desde la antigua ley de Art han ido disminuyendo tanto los accidentes mortales como los accidentes con lesiones. Pero en paralelo han ido subiendo los juicios por accidentes. Esto se debe a una serie de factores que están potenciados en Mendoza y que pretendemos corregir con esta ley”

El titular de la región destacó que es favorable para el trabajador que “va a cobrar más rápido y directamente en su cuenta sin necesidad de recibir la plata en mano o en un cheque que tenga que cambiar” también mencionó que de esta forma se va a evitar la cuota Litis que es el pacto que hace el abogado con el trabajador y que implica que el 20% de lo que le toca cobrar sea considerado como honorarios del abogado. “Porque el abogado cobra sus honorarios que se los regula el juez en caso de juicio pero además le cobra el pacto de cuota litis al trabajador de lo que le toca al trabajador, en este caso cuando haya instancia administrativa los honorarios del abogado que representen al trabajador para que no se oculten ninguno de sus derechos y se asegure y que lo que le toca por el porcentaje de discapacidad sea el correcto los honorarios del abogado los va a pagar la ART en función de la ley de aranceles”.

Por otra parte el entrevistado en comunicación con el programa Buen Dia Ciudadano explicó las modificaciones que introduce la ley en relación a los peritajes: “hasta el Momento en caso de juicio los honorarios de todos los peritos que intervenían en el juicio estaban atados al monto resultante del juicio osea sobretodo el caso de los peritos médicos la pericia médica es fundamental en estos juicios porque depende el grado de incapacidad que otorgue el médico va a ser el monto de la sentencia, pero los honorarios del médico estaban atados al resultante del juicio si el trabajador cobraba 2 millones de pesos, los honorarios del médico eran el 4% de los 2 millones. La verdad es que eso es una gran anomalía no es culpa del médico sino del sistema que permite que esto sea así y lo que se regula es que el perito cobre por su trabajo o independientemente de que el resultado sea cero, dos millones o un millón que cobre igual ya que tiene que aplicar su ciencia de manera objetiva sin ningún tipo de condicionamiento” también agregó un dato que marca una gran diferencia entre la cantidad de juicios en Mendoza con respecto a otras provincias “la cantidad de juicios en Mendoza es 22 veces superior a la que tiene San Juan”

Ya sobre el final de la charla el responsable de la delegación de la superintendencia de riesgos de accidentes de trabajo adelantó que esta ley va a garantizar la des centralización en cuanto a la atención de las comisiones médicas que hasta hoy se encuentran en la ciudad de Mendoza, sumando delegaciones en el sur, este y valle de Uco, para que las personas que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo puedan hacer los tramites en su región sin necesidad de trasladarse.