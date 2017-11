Sol Pérez se puso un pantalón blanco tan ajustado que 'le sacó una radiografía a la cola'

COMPARTIDOS: 0

Sol Pérez causa sensación con cada uno de sus looks súper osados. Dueña de una figura espectacular, la modelo hace alarde de su cuerpo y no duda en subirlo a sus redes. Con un jean blanco al cuerpo y un off shoulders en rojo, Sol llevó un outfit bien de verano. ¿Vos llevarías algo así?

La combinación blanco y rojo es una de las opciones que más fuerte se vienen para esta nueva temporada. Además, el pantalón blanco es un clásico de verano que vuelve cada nueva temporada, un infaltable en nuestro guardarropa, Claro que no hace falta llevarlo tan ajustado como Sol. ¡Ups!

Lunes de @sportia por @tycsports Pelo @luiggi_morales Vestuario @caromrquez

El detalle de los stilettos black&white nos encantó y le agrega un toque fashionista.

¿Da o no da?

