Se filtraron los hilarantes apodos que la hijita de Nicolás Cabré tiene para su papá

Nicolás Cabré está trabajando en Sugar, junto a Griselda Siciliani y Federico D’Elía, y en Cuentame cómo pasó, la ficción de la TV Pública. El actor tuvo una entrevista íntima con Teleshow y contó algunos aspectos personales de su trabajo y de su relación con su hija Rufina.

“Acepté la propuesta porque se trataba de un proyecto en este canal. Yo no soy muy amante de hacer teatro y televisión. La carga horaria es matadora y desde mediados de marzo que estoy trabajando de lunes a lunes. Más mi hija, que la veo los días que me corresponde y no le cambio jamás la rutina”, cuenta Cabré sobre su 2017 súper cargado de trabajo.

“La idea era hacer solo teatro. Yo disfruto más así. Cuando me lleno de cosas, por lo general, termino odiando todo”, reconoce el actor y agrega: “Sin embargo, no estoy tan cansado. A esta altura del año pensé que iba a estar peor. Estoy en un momento divino, en dos lugares en los que quiero estar y en donde se me permite ser lo que quiero ser”.

Lo más divertido de la charla fue cuando le preguntaron por la relación con su hija y dijo que “en el jardín dice ‘Papá de día es Antonio y de noche es Violeta. Y yo me muero de risa cuando me cuenta esas cosas”. Esto último haciendo referencia a cómo se llaman sus personajes en la televisión y el teatro.

