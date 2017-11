MENDOZA | Aumentan los casos de intoxicación por deliverys truchos

COMPARTIDOS: 0

Para esquivar la crisis económica, mucha gente vende alimentos elaborados en su casa sin habilitación municipal y, en consecuencia, sin controles bromatológicos ni sanitarios. De buena fe o por pura ignorancia no sabe que puede estar intoxicando gravemente a sus clientes.

A raíz de este fenómeno, las denuncias por ingesta de viandas en mal estado se multiplicaron durante los últimos años y la mayoría de las causas quedan impunes, ya que estos comercios informales por lo general se publicitan sin ofrecer datos domiciliares.

Esta situación de evidente ocultamiento termina siendo muy efectiva cuando hay mala fe, ya que los inspectores municipales no saben adónde ir para controlar y en caso de que el consumidor establezca una demanda por disconformidad –por ejemplo, en el caso de contraer una enfermedad o porque las comida esté en mal estado, presente mal sabor o la cadena de frío esté interrumpida, entre otras causas– no tiene más que un teléfono celular que funciona con un chip adquirido de forma anónima.

Delivery trucho

A través de revistas barriales de publicidad, redes sociales y volantes, muchos mendocinos ofertan productos comestibles elaborados a precios muy bajos gracias a que operan en las sombras, bien alejados de los controles sanitarios que determina la Ley 18.284 que constituye el Código Alimentario Argentino.

Básicamente, estas personas ponen en riesgo la vida de sus clientes, ya que no cumplen con la normativa mencionada, la cual estuvo elaborada con el objetivo de garantizar el buen estado de las comidas para que no afecten a la salud.

Para colmo de males, en el caso de que una persona estafada intente denunciar, no lo puede hacer, ya que no registran un domicilio en el área de la municipalidad correspondiente. “Es un tema muy complicado. Estas personas concretan la venta en la puerta del cliente y nunca dicen de dónde proviene la comida. Esto nos complica a nosotros porque no tenemos dónde investigar y encima nadie los denuncia. Es cierto que no se trata de personas que vendan drogas y no incurren en un delito federal, pero sí ponen en riesgo a sus clientes, ya que trabajan en condiciones irregulares que no cumplen las medidas básicas de higiene en el proceso de elaboración", comentó a El Ciudadano Armando Rodríguez, un experimentado bromatólogo mendocino que trabajó muchos años en el área municipal.

Lo cierto es que en Mendoza podemos ver que cuando un consumidor pide un delivery tiene poco en cuenta a quién se lo va a solicitar: si tiene un buen manejo y entrega, si hay un envase especial que soporte el transporte, si el traslado es adecuado... Es decir, si se transporta de tal manera que preserve la inocuidad. Son cuestiones a las que hoy el consumidor no le presta atención en nuestro país. De hecho, el desarrollo de medios de transporte y del equipamiento para poner alimentos en la mesa del consumidor no ha tenido el desarrollo que se observa en otros países.

Si no tiene dirección, no compre (caso testigo)

En nuestra provincia, la venta de comidas vía delivery crece constantemente y ya forma parte de nuestras vidas. La gente cocina cada vez menos y prefiere comprar hecho, gracias a la buena competencia que se generó durante los últimos años.

Sin embargo, todo lo bueno siempre trae algo malo, y en este caso la problemática puede ser mortal, lo que puede ser demostrado con el siguiente ejemplo:

Hace dos años, en la provincia de Buenos Aires, un hombre de 45 años compró una docena de empanadas de carne a un comercio que publicitaba sus productos en una revista barrial pero no mencionaba ninguna dirección.

El aviso marcaba un área aproximada de entrega pero nunca especificaba un espacio físico establecido para la elaboración y venta en mostrador. La víctima, de igual modo, confió en estas personas que finalmente lo mataron: el picadillo de las empanadas estaba hecho con carne molida en mal estado y esto no pudo ser detectado, ya que tanto los olores como los colores de la putrefacción habían sido camuflados con comino, pimentón y azúcar.

El hombre compró media docena, comió cuatro y a los pocos días fue diagnosticado con el síndrome urémico hemolítico. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos, la toxina se distribuyó por su sistema digestivo y murió tras una agonía de tres semanas.

En cuanto a los responsables, nunca se supo de ellos, ya que trabajaban utilizando un número de teléfono no registrado (chip) y ‘se borraron’ al enterarse de lo sucedido.

Finalmente, el caso quedó impune. “Recomendamos a la población no comprar comida en lugares no habilitados por las autoridades. Esto representa un grave riesgo para la salud, ya que estos comercios ilegales no garantizan la inocuidad de los alimentos y esquivan los controles sanitarios ocultando datos", dice un comunicado del Ministerio de Salud Nacional enviado a la prensa en el marco de la campaña de alimentos saludables.

Algo que debe ser muy tenido en cuenta si se quiere evitar complicaciones graves, incluso la muerte. En ese sentido, los pedidos deben hacerse a locales bien establecidos que deben dar garantía de calidad y sanidad.

Para tener en cuenta

1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 400 mil personas al año mueren en el mundo por contaminación alimenticia.

2 Los niños son los más afectados porque tienen defensas gastrointestinales bajas.

3 Una contaminación de este tipo puede causar síntomas a corto plazo, pero también originar enfermedades graves a largo plazo como cáncer, fallas renales, dolencias hepáticas y desórdenes neuronales.