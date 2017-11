Los malos hábitos de los mendocinos empeoran las consecuencias de las lluvias

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

La provincia amaneció con una fuerte lluvia pero también con accidentes de tránsito, arboles caídos, viviendas inundadas y familia evacuadas. los choques en cadena estuvieron a la orden del día aunque el mas lamentable de los siniestros de transito es sin duda el que se registró en el departamento de Las Heras y que se cobró la vida de un motociclista.

En conversación con Estudio Cooperativa, Daniel Burrienza Director de Defensa Civil repasó la cantidad de personas damnificadas por las lluvias, las zonas mas afectadas y dejó algunos consejos para evitar consecuencias luego de cada temporal.

“En la zona de Luján han caído 30 milímetros de lluvia y la zona de Guaymallén que también es una de las zonas afectadas la precipitación ha sido de 30 milímetros. El tema está en que han sido lluvias muy intensas en un corto periodo de tiempo y no ha dado tiempo al escurrimiento natural del agua pero efectivamente en esos lugares ha habido viviendas que han estado anegadas y en la zona de Lujan hubo un total de 17 casas y en la zona de Guaymallén de 3 casas y ahora se suma una más que es es una cochera que ha colapsado por razones del agua. Cada familia que ha sufrido las consecuencias del agua han sido asistidas por las coordinaciones de Defensa Civil y los distintos departamentos de desarrollo social de la comunas"

En cuanto a las causas humanas de este tipo de complicaciones, Burrienza explicó que “sufrimos de una cultura de echar ramas, hojas y basura adentro de las acequias. Esto la gente lo sigue repitiendo y a veces no alcanza el tiempo de las municipalidades para estar limpiando lo que es un llamado de atención a la gente para que colabore, más allá de los problemas que podemos tener hoy día de zonas bajas que se inundan debido a estas fuertes lluvias con grandes precipitaciones el problema que tenemos también es el escurrimiento natural que debería ser por la acequias no ocurre porque están tapadas y en este aspecto los vecinos debemos colaborar con las distintas municipalidades tratando de conservar la limpieza y el otro tema importante a destacar es que se junta agua en la calzada por lo tanto los vehículos deben conducir con menos velocidad,más precaución conservar las distancia a entre un vehículo y otro porque sino no se produciría estos choques múltiples y en cadena como los de esta mañana, bastó que uno frenara por cualquier cosa y están todos los coches chocados atrás"

El Director de Defensa Civil también aprovechó la comunicación con el programa Reyes y Peones para hablar sobre la importancia de efectuar la limpieza de techos y desagües en las viviendas particulares. "Hay que limpiar los techos, limpiar las canaletas y desagotes. Hay un componente que es notable, Con el viento las hojas secas caen arriba de los techos las veredas y la gente barre las hojas a la vereda quedan también las goteras de los techos quedan tapadas están todos estos problemas que también tenemos en su casa debe contemplar ciertas situaciones cómo estás de juntar las hojas y embolsarlas ponerlas en algún lugar para que se la lleve el recolector y tratar de evitar que los residuos terminen en las acequias que esa no es la función" puntualizó