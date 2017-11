Fer Alemán: la voz del Frecuencia Local

COMPARTIDOS: 0

“¡Tanto nosotros como todos los nominados y todas las bandas que le ponen valor y alma todos los días a sus obras merecen ser Frecuencia Local!”, contó orgullosa hace unos días Fer Alemán, cuando todavía era una de las finalistas del concurso realizado por La Coope 102.7.

Sin dudas, la cantautora de 29 años le puso valor y alma a su música y logró consagrarse como la gran ganadora del Frecuencia Local 2017, un premio que, según reveló en diálogo con El Ciudadano, “fue una sorpresa en serio”.

“Estábamos todos en el fondo, mirando y yo ni pensaba ganar. Es más, un par de amigas que habían ido (a la premiación) y los chicos de la banda me decían: ‘podés ganar’ y yo realmente no me lo esperaba. Además, el año pasado también gané un premio para tocar en la Fiesta de la Cerveza y no me tenía fe ahora. Empezaron a decir todos los ganadores de los otros premios y, el último, el que decide el jurado, era el que menos creía poder ganar”, se sinceró la cantante de A dónde, un rock pop que logró conquistar, primero a la gente que votó en la página de La Coope, y después a un prestigioso jurado integrado por músicos, productores, organizadores y periodistas.

“Que llegue lo que tenga que llegar”, reza la canción ganadora del certamen. Y lo que tenía que llegar para Fer Alemán y su banda compuesta por Emiliano Lucero (batería), Franco Gómez (bajo) y Leo Pitella (teclado) era este reconocimiento. “Yo había ido al Le Parc a tocar en agradecimiento por haber ganado el premio de Godoy Cruz el año pasado. Para mi es un reconocimiento bastante grande que el jurado se haya tomado el trabajo de escuchar 18 temas y, que hayan vuelto a elegir una canción mía, es un premio al esfuerzo y al laburo de producción y a todo lo que hemos hecho este año, más allá de lo que ganamos físicamente. Ahora estoy con muchas ganas de volver a meterme a grabar y a seguir esta rueda que no se acaba nunca, con o sin premio”, expresó.

“Después de ganar, cuatro de los miembros del jurado se acercaron a hablarme muy gentilmente y, en general, todos coincidieron en que me votaron porque había una marca muy fuerte en el estilo que estoy trabajando ahora y, evidentemente, lo he podido mostrar en la producción de este EP (QUE), en el que me tomé el tiempo de evaluar bien lo que quería. Estuvo muy buena la devolución de cada uno de ellos”, declaró Alemán.

De cara al futuro, la guitarrista adelantó: “No hemos planificado el año en base a este premio, pero la verdad es algo que tenemos que hacer urgente, porque no podemos desaprovechar la difusión que nos van a dar. En principio, la idea es seguir dándole rosca a QUE, porque hace poquito que lo sacamos y tiene que seguir girando a full. Así que, vamos a salir a tocar a otras provincias y también nos vamos a meter a grabar algún single”.

Un poco de historia

Desde sus comienzos, Fer Alemán fue una ‘obrera’ de la música, que forjó su camino con mucho trabajo. De sus inicios bien electrónicos, a temas más instrumentales y a su presente más ‘rockero’, la artista fue mutando y planea seguir haciéndolo.

“Arranqué desde muy chica, pero, profesionalmente, empecé a tocar música electrónica con una banda que yo tenía que se llamaba Shimins, que era house. O sea, yo me crié con pistas de un dj amigo a las que le poníamos letras, voces con muchos efectos y yo tocaba la (guitarra) eléctrica en ese momento. Con ellos saqué dos discos, tocamos mucho y, gracias a esa banda, se me abrieron muchas puertas. Igual, yo siempre componía con mi guitarra y tocaba con algunos amigos que, al margen de Shimins, me decían: ‘Che, venite y grabá en el estudio este tema que está re bueno’. Tenía todos temas medio emparchados por una cuestión de experiencia, hasta que un día me invitaron a cantar sola con la guitarra, así que preparé un par de canciones que tenía dando vueltas. Eso fue como un quiebre”, recordó la música que, a partir de ese tremendo volantazo, inició un nuevo proyecto.

“La banda se disolvió y empezamos a tocar con otra banda súper linda. Grabamos un álbum que se llamó Circulando, un disco que giró mucho, tuvo bastante aceptación y significó amigarme con mi voz y mi obra. Nunca paré de cambiar, es medio difícil encasillarme, tengo un montón de fusiones”, añadió Alemán que luego dijo: “El año pasado estuve bastante frenada buscando una sonoridad y una banda. Ahora estoy tocando con una banda muy estable y mucho más desde el ‘colectivo’. Estar logrando esto nuevamente no tiene precio, porque el trabajo en equipo es lo que me llena”.

El presente encuentra a Fer Alemán fiel a su estilo: cambiando, tocando por todos lados, estrenando un cover del tema Se me ha perdido un corazón, de Gilda y pensando siempre en música. Recién llegada de un recital en San Juan, la artista se toma 15 minutos para conversar con El Ciudadano y no mucho más, porque se va a la Nave Cultural a escuchar a Javier Montalto y después seguirá girando, como ha hecho siempre y como seguirá haciendo, ahora, como la voz del Frecuencia Local.

Escuchá A dónde, el tema ganador del Frecuencia Local

Escuchá QUE, el nuevo disco de Fer Alemán

Escuchá el cover de Fer Alemán del tema Se me ha perdido un corazón de Gilda