El relator partidario de River que explotó tras la derrota

Hay relatores cuyas palabras encuentran la posteridad por diversas razones: la precisión, la emoción, los recursos lingüísticos, las metáforas... Y otros que simplemente se viralizan. En este último grupo, uno de los exponentes más recientes ha sido Hernán Santarsiero, quien sigue de forma partidaria la campaña de River en Sintonía Monumental. Hace algunos días, sus dichos durante las transmisiones llegaron incluso a los oídos de un futbolista que esperó el momento propicio y se desquitó ante las cámaras. Ayer, en el Superclásico, el Tano sumó otro capítulo a la catarata de relatos que rápidamente encontraron eco en las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

"Se va a terminar otro cachetazo para River", arrancó su editorial Santarsiero, que había catalogado la derrota ante Lanús como "la mayor gallineada de la historia". Y prosiguió, sacando pecho por diversos logros propios en detrimento de Boca: "Uno cree que quedó muy lejos el campeonato. Claro, tenemos 35 y ellos nada más que 26; nunca salieron tricampeones, nosotros cuatro veces; tenemos el máximo goleador del fútbol argentino, al máximo goleador del mediocampo y al máximo goleador en la defensa; tenemos al hombre que mantuvo la valla invicta por más tiempo".

Pero también dedicó parte de su relato a algunos rivales puntuales. A Pablo Pérez lo definió como un "busca roña", "el jugador más sucio del fútbol argentino" y cruzó todos los límites al referirse a él como "el estúpido este". De Agustín Rossi dijo que fue "un gran hacedor de tiempo, al estilo Orion", mientras que cuestionó a Darío Benedetto catalogándolo como "un flojito que le hace goles sólo a equipos de segundo o tercer nivel".

Santarsiero no sólo atacó a los jugadores de Boca. También se desquitó con Germán Lux, el arquero de River. "El primer gol no te lo saca nadie, pero el segundo, un arquero como la gente te lo sacaba. Lux no te salva nunca. Si no nos daba seguridad de pibe, ¿cómo nos va a dar seguridad ahora? Decían que sí porque ganó experiencia en Europa. Fue en un equipo muy chico de España...", tiró. Y, antes de asegurar que River "no abandonaba en el entretiempo aunque fuera perdiendo", cerró la faena con una crítica bastante particular: "Nos invalidaron un gol donde la pelota no se había ido del todo, pero ¿qué le vamos a hacer si decidiste votar un presidente bostero?".

La semana pasada, José Sand le dedicó un momento en la entrevista post eliminación de River a manos de Lanús. "Me aguanté la cargada quince días. Los partidarios en el partido anterior me dijeron de todo, hasta cornudo me dijo uno, que podía ser cornudo. Mi mujer le manda saludos al Tano, no sé cómo se llama, debo ser importante para él, les mando un besito", había disparado el atacante del club del Sur luego de remontar una serie que su equipo perdía 0-3 y ganó 4-3.