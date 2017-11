Nación de harapientos jubilados y un vino que perjudica la salud

El discurso del presidente Mauricio Macri dirigido hacia todos los rincones de Argentina. Tuvo un selecto auditórium, donde fue escuchado y observado con interés, con pasiones, con desinterés, con esperanzas, con desprecio, con insultos contenidos, con vítores disimulados, con sensaciones de estar en el camino acertado y con el pesimismo encastrado por años. Todo en un mismo lugar y en la figura de gobernadores, legisladores, funcionarios, gremialistas y empresarios. Cada uno haciéndose cargo de lo que sintió (sin exteriorizarlo) cuando el primer mandatario por fin corría el velo de las mentadas reformas que se dispone introducir vía Poder Legislativo.

Allí se pudo ver el Cambiemos triunfante en las legislativas, dando fuertes señales en sus decisiones. Muchas de ellas necesarias y esperadas desde hace mucho tiempo. Otras que dejan más dudas que certezas, como la mentada reforma laboral. A propósito, sobre esto último solo queda claro que podría ser la culminación de un largo tiempo donde cierto gremialismo hizo y deshizo con su poder de representación, solo para engordar bolsillos de millonarios secretarios generales ante la pobreza de los obreros que dice representar. Cierto gremialismo que manejó a su antojo, como caja propia, apetecibles obras sociales. Cierto gremialismo que fue fuerza de choque y propaganda política. Cierto gremialismo que esponsorizó la industria del juicio, con el mita y mita que invitaba permanentemente la oscura cofradía de abogados laboralistas. Ni hablar la plata que se hicieron las ART. Mientras los trabajadores sucumben ante el irreverente trato de inescrupulosos empleadores.

También se mostraron aquellos excesos cometidos por décadas o desde siempre, como los reservorios de conchabos públicos con jugosos sueldos nacionales. Pero, no se hizo así con escandalosas y reprochables situaciones que sobrepasan por lejos la corrupción, como la industria del empleo público que mantiene sucio poder político en provincias como Formosa. Su gobernador, Gildo Insfrán impertérrito escuchaba las reflexiones de terminar con esas indebidas maniobras, como quien oye llover.

Las expresiones presidenciales hablaban también de terminar con inequidades con los jubilados. Pero al mismo tiempo, nada se dijo de las abismales diferencias que intencionalmente persisten en las cuestionadas jubilaciones de privilegios. Con ex jueces de la nación que tienen haberes que superan los $ 380.000 mensuales y un grueso de los jubilados argentinos que no pueden perforar injustos $ 7.500 con los que subsisten debajo de la línea de la pobreza.

Los anuncios de otras reformas, como las impositivas, produjeron entusiasmo, sobre todo, cuando se mostró ese rumbo que muchos esperaban, descomprimir paulatinamente la presión fiscal. Una cuestión que se muestra direccionada fundamentalmente a incentivar la inversión y la creación de empleo. Aspectos que fueron profundizados por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Momento donde siete provincias productoras de vinos se enteran de dos cosas: que producen un producto perjudicial para la salud humana y por lo tanto deben pagar un gravamen del 10 % para el producto final de todo tipo de vino y un 17 % para espumantes.

No se pueden justificar los excesos y lo que podría estar haciendo la nación con la producción vitivinícola es un exceso inaceptable que dejaría perjuicio a las economías regionales. Una compleja cadena productiva que se inicia con humildes peones rurales que abren surcos; productores que siembran, riegan y cuidan vides; cosechadores que recogen los racimos; empleados de bodegas que reciben las uvas y ayudan a los enólogos en elaboración de vinos. Se agregan todos aquellos empleados de empresas paralelas que fabrican todos los insumos necesarios para el producto final. Estamos hablando de 450 mil trabajadores en todo el país. Unos 300 mil en Mendoza. Estamos hablando de más U$S 2.500 millones que se mueven en el mercado interno y más de U$S 2.000 millones en el mercado internacional. Estamos hablando de $ 80.000 millones que se le extraería al vino. Algo que la provincia de Mendoza se vería notablemente perjudicada.

La sin razón del Ministro Nicolás Dujovne tiene basamento en un rebuscado informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que el vino es perjudicial para la salud. El alto funcionario debería mirar y escuchar a Luis Pasteur que ponderó al vino como bebida sana, o al cardiocirujano René Favaloro que aconsejaba tomar una copa de vino diaria para purificar y cuidar al corazón. Pero, fundamentalmente Dujovne debería dejar la city porteña y caminar la nación. Le haría bien en las decisiones que toma y evitaría un impensado encontronazo político entre el presidente Mauricio Macri y las 7 provincias productores de vinos.

Las buenas intenciones que implican las reformas de encaminar al país hacia equidades. Donde se termine con todas aquellas cuestiones turbias que por décadas nos perjudicaron, hoy se muestran desordenas y hasta perdidas. Con puntos poco claros que podrían hacer fracasar un camino donde hay muchos interesados que quieran que sea así. Donde las torpezas crean rispideces y donde se hace necesario que la sensatez prime en el interés generalizado de la gente y solo la gente. Tal cual se intentó mostrar al país cuando se habló de reformas. Y cuando se habló de dejar atrás todo aquello que le hizo mal a la República Argentina