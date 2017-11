Lanata volvió a destrozar a Cristina

COMPARTIDOS: 0

El programa de TN Tiene la Palabra regresó a la pantalla chica y, con él, el periodista Jorge Lanata que estuvo como invitado para hablar de la situación política actual de la Argentina.

En diálogo con Daniel Malnatti y Luciana Geuna, el conductor de Periodismo Para Todos no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar del kirchnerismo y de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando le preguntaron si consideraba "enemigos" Cristina y Máximo Kirchner, el periodista aseguró: "No, para nada, queda mal que diga esto pero a uno le gusta tener mejores enemigos y Cristina me da lástima. Me parece una pobre mina con plata que nunca va a lograr lo que busca".

Por otra parte, sobre CFK, Lanata declaró: "Está desesperada por la historia y eso es algo que uno no se propone, son cosas que se dan. Y ella sabe que no lo va a lograr porque la historia te pasa, no es que vos le pasas a la historia".

Además, el conductor del programa más político de El Trece habló sobre el kirchnerismo y su futuro. "No creo que todos los kirchneristas sean corruptos, tampoco son todos los policías corruptos, pero el problema que tienen los honestos es que no echaron a los corruptos, los culpo de no haberse diferenciado", explicó entre otras cosas.