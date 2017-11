Nuevamente Aerolíneas Argentinas canceló vuelos

COMPARTIDOS: 0

Aerolíneas Argentinas anunció esta tarde que al menos cinco vuelos internacionales que partían mañana debieron ser cancelados por "medidas de acción directa de quite de colaboración" de sindicatos del sector.



"Algunos de los vuelos internacionales de la empresa sufrirán cancelaciones y demoras", indicó la línea de bandera mediante un comunicado, y agregó: "La medida afectará a más de 1.200 pasajeros, a quienes les pedimos profundas disculpas. Estamos trabajando intensamente para atenuar los efectos de las mencionadas acciones".



Los vuelos que ya fueron cancelados son los siguientes: AR1324 a Punta Cana del 4 de noviembre a las 1.15 am; AR1160 a Barcelona del 4 de noviembre a las 2.45 am; AR1302 a Miami del 4 de noviembre a las 2.30; AR1303 desde Miami a Buenos Aires del 4 de noviembre, con hora de salida a las 9.30 am hora local; AR1325 de Punta Cana a Buenos Aires del 4 de noviembre, con hora de salida a las 10.15 am hora local.



