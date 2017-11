Pagarás con dolor

Los argentinos nunca le perdonamos al marqués de Sobremonte que se mandara mudar a Córdoba con la plata de la ciudad ni bien sonaron los primeros tiros de los ingleses en las afueras de la pequeña Buenos Aires en 1806. Poco se habla de lo que pasó después con ese dinero, pero a lo mejor el hombre solo quería cuidar esos fondos aportados por los vecinos para mandarle una buena cantidad al rey y para hacer alguna obra pública. Es probable que esa tan confusa acción del virrey fuera el inicio del pernicioso descreimiento que tenemos en este país sobre los destinos de los impuestos que unos cuantos, (no todos) pagamos.

Muchas veces en la historia y en la ficción aparece el recaudador de impuestos como un ser maligno que se encarga de arruinarle la vida a los habitantes de la comarca, aquí nomás hace algunas décadas atrás se representaba al órgano recaudador con un perro bravo o con un tanque de guerra que perseguía a los evasores. Lo que da por pensar que siempre la gente es hija del rigor a la hora de tener que cumplir con uno de los preceptos básicos para poder tener y vivir en un estado organizado. De una u otra forma siempre el miedo se usó como una forma de persuación siendo que hay otras más razonables.

Quizá sea un tema de conducta y conciencia social que no termina de madurar por algunos factores que es difícil atribuir a alguien o a algo. Ya hemos dicho aquí que son muchas las maneras en que los habitantes de este bendito país expresan su actitud de que les importan muy pocos los demás, y sobre todo si no pertenecen al círculo cercano de amigos y familiares y a veces, hasta por ahí nomás. Eso es el defecto principal de los que pudiendo meter la mano al bolsillo y aportar lo que se requiere para funcionar como sociedad organizada, no lo hacen.

Esto no quita que desde la vereda cobradora las cosas no se hayan hecho muy bien desde el pincipio de la organización nacional provocando lo que es hoy: algo tan engorroso y complicado que hasta para el má humilde contribuyente sea casi necesario contratar un contador para no equivocarse y pagar cuando y como coresponde.

El eterno debate por a quién le corresponde cobrar cada tributo se puede decir que nació con la Patria. La Constitución de 1853 nos marca para siempre con el régimen federal para organizar el Estado y esto conlleva que, se hayan conformado tres niveles: Nación, provincias y municipios cada uno de los cuales necesita recaudar para subsistir y cumplir con los correspondientes servicios. Ese mismo cuerpo legal señala en su artículo 4º que la Nación proveerá sus gastos con la renta de correo, los impuestos de la aduana, la venta de las tierras fiscales, otras contribuiciones que imponga el Congreso en forma equitativa y proporcional, deja al último los créstamos que se pidan con autorización legislativa para atender "las urgencias de la nación".

Nada dice de las provincias pero se supone que como el poder de recaudar no fue delegado expresamente al gobierno nacional cuando se conformó la Argentina, cada uno debía recaudar su dinero. Sin embargo no se lescapa a nadie que el desarrollo del interior fue por demás desparejo lo que a los pocos años produjo una enorme desigualdad o acentuó la que ya existía.

Es preciso aclarar que hasta acá estamos hablando en la idílica suposición de que lo poco o mucho que se recaudara en cada distrito se gastaba en lo que corresponde y que nadie sacaba un mango de donde no le corespondía. Una ensoñación que la realidad no tardó en aclarar casi violentamente. Sabemos entonces que al casi simpre escaso ingreso de recursos por razones materiales de la economía, otra parte, muchas veces muy importante pasa, pasó y pasará a la bolsa de ávidos funcionarios, pero bueno ese es un factor que poco a lo mejor vamos a ir sacando de la contabilidad paralela si las cosas realmente cambian como se cree por ahí.

Volviendo a la dura realidad las exiguas recaudaciones de los primeros tiempos poco a poco fueron obligando a los gobernantes de todas las épocas a buscar soluciones, entre las que aparece el mítico emprestito de la Baring Brother con el que perdimos la inocencia a temprana edad como país. En tanto el régimen impositivo fue cambiando para mal de muchos. La idea de la nación federal donde las provincias vivían y prosperaban en un bucólico territorio ajeno a toda injerencia de los egoístas hombres de Buenos Aires no fue posible. Por circunstancias que se tratan de establecer el desarrollo se fue conscentrando en el Litoral por la influencia del puerto, pero tambièn en Córdoba, que está bastante lejos del agua, el desarrollo fue más importante que en casi todo el resto del territorio, pero en el resto la pobreza campea libremente.

Entonces se cayó la posibilidad que en el marco de la autonomía federal las provincias salieran adelante por sí solas. La ayuda nacional empezó a ser cada vez más necesaria, las tierras que producían materias primas no veían el fruto de su esfuerzo porque la mayoría de la producción estaba en pocas manos y se exportaba dejando muy poca renta a lugar de origen. Así nacieron los primeros impuestos nacionales que se superponían a los que originariamente se cobraban en las provincias. Con el tiempo la concentración fue cada vez mayor y la legislación llevó a que el principal recaudador sería el gobierno nacional el cual debía repartir proporcionalmente a las provincias de acuerdo a su aporte, pero tambièn de acuerdo a las necesidades, y no se le escapa a nadie que había y hay provincias que son inviables sin la ayuda nacional, recursos que provienen de las demás.

Este desfasaje dio lugar a que se creara el sistema de coparticipación federal el cual a partir de la reforma constitucional de 1994 estableció que en menos de dos años a partir de su promulgación todas las provincias debían acordar un régimen de reparto proporcional a no se sabe muy bien qué, puesto que hay grandes desigualdades si la distribución de mide per cápita. Actualmente nadie está conforme con lo que le toca, así que es de imaginar lo que pasará cuando todas las provincia se junten para acordar el porcentaje que recibirá cada una cuando lo que se le dé a una hay que sacárselo a otra.

A este problema de nunca acabar plasmado en una eterna promesa, se le suma ahora el debate por la nueva forma que propone el gobierno nacional para pagar impuestos, promocionar el desarrollo de la economía y bajar el déficit fiscal. La idea principal desarrollada durante la semana todavía no está traqducida a normas de inmediata aplicación, pero sus adelantos han empezado a preocupar a varios sectores. Es cierto que algna vez hay que adoptar una cultura tributaria adulta y eficaz, en la que todos los que deban hacerlo paguen en proporción a lo que tengan y ganen, para que todos reciban los beneficios.

Pero como la economía es una ciencia de la escasez, siempre va a faltar plata y en la inteligencia del funcionario radica la posibilidad que con mayor o menor éxito se emparejen las cosas y no les toque siempre a los mismos el lado de la perinola que dice Todos ponen. Más que seguro los números serán injustos, desde ya se advierte que en las jubilaciones van a haber reclamos. Hay que pensar que los jubilados no son meros números de una estadística y que si para corregir el gasto mal hecho se va a perjudicar a un sector tan sensible, es porque no se han hehco los cálculos bien. Se dice que la expectativa de vida de la gente hace que con los aportes de los activos haya que sostener a más jubilados durante más años y eso no se puede sostener en el tiempo porque el porcentaje de trabajadores en actividad no es suficiente para aportar el sistema previsonal.

En algunas economías regionales se han prendido luces de alerta que echan por tierra el sueño de que el mercado y la libre competencia han de llevar la paz y la justicia. Pues las barreras arancelarias y los regímenes de promoción contradicen ese mundo donde la libre competencia traerá la felicidad. En las provincias vitivinícolas hay bronca porque se quiere aplicar impuestos al vino y al espumante. Las razones que se esgrimen es que se trata de bebidas no saludables mientras que para los productores dicen que de acuerdo a la ley estamos frente a un producto alimenticio.

Otro ejemplo se da en la provincia de Tierra del Fuego que desde hace décadas vive gracias a los regímenes de promoción industrial por los cuales la indsutria electrónica de ensamble y armado se ha instalado allí y da trabajo a miles de personas armando televisores, notebooks y celulares cuya importación está gravada para proteger a las empresas.