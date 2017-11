El increíble presente de la ex ganadora de MasterChef, esto hizo con la plata del premio

COMPARTIDOS: 0

Hace tres años, al convertirse en la campeona de “MasterChef”, el famoso reality de Telefe, Elba Rodríguez levantó un cheque por 250.000 pesos. Tras varias polémicas, la cocinera cobró la plata y su vida cambió rotundamente.

“Deseaba muchísimo la casa propia, era un sueño, y aunque me costó lo concreté. Después de tres años lo pude hacer realidad”,contó Elva, quien pudo construir su vivienda en el fondo del terreno donde viven sus padres, en Villa Centenario, Lomas de Zamora.

“Antes de entrar al programa había sido beneficiada con el Procrear, pero me resultó muy complicado acceder y al final quedó en la nada. Por eso decidí invertir el premio que gané en MasterChef en la construcción de la casa. Ese dinero me ayudó muchísimo, pero sólo me alcanzó para el comienzo de la obra”,indicó la famosa chef, quien vive con su hija, Agustina, de 2 años.

En medio de la construcción, Elba se convirtió en madre de Agustina, quien ya tiene dos años, y contó el duro proceso por el que pasó hasta tener su propia casa: “Los albañiles me sacaron hasta las ganas de respirar, porque hicieron muchas cosas mal que tuve que arreglar, y eso me llevó tiempo y plata. Además, empezar una edificación de cero en pleno embarazo fue muy estresante”.



