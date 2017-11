D’Elía duro con CFK por Boudou: "no puede hacerse la pelotuda"

COMPARTIDOS: 0

El dirigente y ex funcionario kirchnerista Luis D’Elía envió hoy un fuerte mensaje a la ex presidenta Cristina Fernández, tras la detención de quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, al asegurar que “no puede hacerse la pelotuda (sic)” y debe convocar a la “resistencia”.

“Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada”, afirmó.

En su habitual editorial del programa que conduce en Radio Rebelde, el titular del partido Miles dijo también que hay que “convocar a millones de trabajadores” para “resistir esta dictadura oprobiosa, miserable”.

La oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiacion de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores pic.twitter.com/xg9cKBTPQe — Luis D'Elia (@Luis_Delia) November 3, 2017

“Milagro Sala, Roberto Baratta, Julio De Vido, Amado Boudou. Y seguramente muchos otros compañeros irán a parar a la cárcel pos estos días, por haber cometido el brutal delito de querer construir una patria para todos, igualitaria, inclusiva, reindustrializada, con el trabajo argentino como motor de la historia”, añadió el dirigente.

D’Elía calificó a Boudou como “un héroe nacional, un prócer”, afirmó que fue “el mejor ministro de Economía del kirchnerismo”, y lo comparó con Axel Kicillof, de quien dijo que “no hizo ni el 10 por ciento” de lo que hizo el ex titular de la ANSeS durante su paso por la cartera de Hacienda.

“Le digo a Cristina, a su hijo, a los pibes de La Cámpora: pónganse las pilas, córtenla con el sectarismo, llamen a todos los sectores rápidamente. Hay que meterle mística, épica, unidad, solidaridad y organización. Con todos y para todos”, insistió.