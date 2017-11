El Senado de la Nación tratará la reforma previsional y el pacto fiscal

COMPARTIDOS: 0

El Senado tratará hoy a partir de las 15:00 los proyectos de reforma previsional y de responsabilidad fiscal, contenidos en el acuerdo firmado entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La sesión, que arrancará tras la ceremonia de jura de los senadores electos, coincidirá con la protesta que realizarán frente al Congreso los sectores de la CGT alineados con Pablo Moyano y las dos CTA, entre otros.

Tanto el proyecto de reforma previsional, que modifica el cálculo de la movilidad de los haberes, como el de responsabilidad fiscal, que impone pautas para el gasto público de la Nación y las provincias, forman parte del Pacto Fiscal que firmaron el presidente Mauricio Macri y los gobernadores.

La semana pasada, buena parte de los mandatarios provinciales concurrieron al Senado a respaldar ese acuerdo y todos los proyectos de reforma que se incluyeron en él, lo que hizo posible que las tres iniciativas (incluido el proyecto que ratifica al pacto) tuvieran dictamen de las comisiones.

El reglamento del Senado dispone en su artículo 57 que deben transcurrir siete días corridos desde la firma de un dictamen hasta su votación en el recinto y en caso contrario una mayoría de dos tercios debe habilitar el debate, lo que se conoce como tratamiento sobre tablas.

No obstante, el interbloque Cambiemos, principal promotor de los proyectos, y el justicialismo alineado con los gobernadores, se pusieron de acuerdo para llevar al recinto una interpretación literal del reglamento que no se utilizó durante los últimos años, así lo confirmó la senadora oficialista Laura Rodríguez Machado, quien señaló que "transcurrieron seis días y un poquito" desde la firma de los dictámenes "y el reglamento habla de siete días en la medida de lo posible, con lo cual no se van a necesitar los dos tercios para habilitar el debate, hay consenso".

El jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, adhirió de la misma manera que Rodríguez Machado, al ser consultado por la prensa parlamentaria sobre cómo sería la forma de tratar los proyectos sin el visto bueno de los dos tercios.

En efecto, el artículo 57 del reglamento señala que "en lo posible, ningún dictamen de comisión será incluido en el plan de labor si no cuenta con al menos siete días corridos", aunque hasta el momento siempre se esperó ese plazo para someter un tema a debate o se habilitó con los dos tercios.

