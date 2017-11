Ailén Bechara reveló que la está pasando "muy mal" en su embarazo

COMPARTIDOS: 0

La modelo confirmó hace unas semanas que está esperando a su primer hijo, fruto de la relación que tiene con el representante de futbolistas, Agustín Jiménez.

Aunque todavía su embarazo no está muy avanzado, de a poco se empieza a asomar la pancita de Ailén Bechara, y ella muestra todo el proceso a través de sus redes sociales.

Sin embargo, no todo es color de rosas. En la última imagen que compartió en Instagram, contó que los síntomas están empeorando: “La futura mamá ya no aguanta mucho al sol. Y un poco de náuseas, combo fatal. Papa no está y con bebito/a hacemos fotos”.

La futura mamá ya no aguanta mucho al sol. Y un poco de nauseas combo fatal. Papa no está y con bebito/a hacemos fotos 😍🤰🏼 Una publicación compartida de AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 7:57 PST

A pesar de eso, se sacó una foto hermosa en bikini, en la que se la ve más linda y feliz que nunca, esperando la llegada de su bebé.

