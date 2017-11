Cande Tinelli se cambió el look pero dijo: “Me quiero cortar los hue…”

COMPARTIDOS: 0

Camaleónica, Cande Tinelli suele probar diversas tendencias en sus looks, tanto con maquillajes, vestimenta, tattoos y corte de pelo. Pero en su último paso por la peluquería, la hija de Marcelo Tinelli no quedó nada conforme.

Así como hace poco jugó con ironía al hablar de si había arrepentido de sus tatuajes, en esta oportunidad la joven hizo una sincera catarsis en las redes sociales porque el pelo le quedó demasiado corto para su gusto

“Me hice la cool con el lope corto y medio que me quiero cortar los hue…“, escribió Cande en Twitter, y agregó junto a una imagen de cómo esperaba que le quede el corte. “Expectativa vs realidad. Estoy tentada”.

Me hice la cool con el lope corto y medio que me quiero cortar los hue — Lelé (@candetinelli) November 28, 2017

“Aca te traje la refe” Expectativa vs realidad 😂😂😂 estoy tentada pic.twitter.com/e9W1cDOAho — Lelé (@candetinelli) November 28, 2017

Mirá también:

-MENDOZA-

Una niña murió golpeada y presuntamente abusada por su padrehttps://t.co/hV1BKFuBq5 — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) November 29, 2017

Te puede interesar: