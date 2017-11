MENDOZA | Ola de asaltos en el centro. ¿Cuáles son las zonas más afectadas?

COMPARTIDOS: 0

Una ola de robos tiene preocupados a los comerciantes y vecinos del microcentro y desde el ministerio de seguridad confirmaron la seguidilla de casos.

Al respecto, el comisario, Silvio Tejerina, jefe de la Distrital del Gran Mendoza, indicó: “Estamos analizando estos hechos delictivos. La preocupación nace con el incremento en las estadísticas y por la queja de los vecinos, esto nos ha llevado a realizar planteos en la operatividad que se está brindando en la zona de Capital a través del jefe departamental de Capital sobre lo que es el cuadrante del microcentro donde el delito ha ido mutando.

Lo cierto es que los delincuentes van un paso adelante ya que cuando se refuerza una zona, los chorros empiezan a robar en otra y lo hacen con total impunidad.

Sobre este punto en particular Tejerina dijo "Ellos cuentan con mucha logística que a veces les permite tomarse su tiempo, una vez que ingresan al local, con las luces apagadas tienen cierta frialdad para cometer el delito que hace pensar que nunca los vamos a pescar. No sirve de consuelo lo que digo pero en varios casos los hemos atrapado dentro de los locales, obvio que eso no sale a la luz porque hay detenidos, hay nombres y en cierta forma tenemos que respetar los pasos judiciales. En cuanto a que ellos van un paso adelante de nosotros, es verdad. Muchas veces se nos adelantan porque miden nuestras estrategias pero nosotros hacemos operativos de prevención, si recorren las playas de detención de motocicletas van a ver que están apestadas y no son todas por infracciones viales, la mayoría son porque detectamos gente en moto que anda robando, y por lógica se les retiene el vehículo y las personas van detenidas" dijo el comisario entrevistado por la prensa local.

Sin embargo, la gente se pregunta cómo se hace entonces para desmantelar estas bandas y lo cierto es que en muchos casos son agrupaciones que manejan información sobre alarmas, rejas, cámaras, etc. "Por ahí hay más incidencia en los negocios que están cerca de una obra en construcción, no digo que todos y en esto quiero ser muy quirúrgico, no toda la gente que trabaja en esto comete delitos pero hemos encontrado en obras en construcción, cuando hemos controlados los obreros, gente con antecedentes, con pedido de captura, a veces esa gente que tiene posibilidad de trabajar en un lugar en donde puede ver las debilidades edilicias de muchos comercios, lógicamente que esa información la va hacer circular por el ambiente delictivo y las van aprovechar"

Por otra parte, en cuanto a "zonas liberadas" Tejerina dijo "Primero me pongo como ciudadano porque también tengo familia y muchas veces nos sentimos desprotegidos porque la policía, por ahí no pasa, no vemos el patrullero, eso genera una sensación de desprotección pero hablando desde mi punto laboral y profesional puedo decir que es imposible desproteger una zona porque hoy en día cada movilidad, cada policía que anda en bicicleta, en moto o a pie, mientras tenga un equipo de comunicación está georeferenciado. Es imposible que este liberada porque todos estos trabajos se auditan en tiempo real, hay una ofician diseñada para esto y van auditando en tiempo real los lugares que quedan sin patrullaje, es imposible liberar una zona. Eso es algo que quedó reflejado de otras épocas donde se habla mucho de la policía en convivencia con los delincuentes.

“Yo sé que en los vecinos de la zona hay mucha bronca y cuando uno habla o les pregunta cómo están de seguridad siempre vamos a encontrar quejas, son pocos los vecinos que se manifiestan conformes con la policía. Ahora yo le puedo mostrar que hay mucho patrullaje en la zona, en toda la jornada. Y entendemos que van bien porque es el número que está reflejando el gobernador, el ministro de Seguridad porque son números que no se puede fraguar.

En tanto, ayer, vecinos de la sexta sección (después del microcentro, la zona más afectada a la ola de asaltos) manifestó una gran preocupación porque en el lapso de dos meses han tenido 10 episodios de robo en casas, cubiertas, autos, motochorros. Evidentemente la estadística podrá decir que ha bajado el delito pero mientras a un barrio le roben dos o tres veces en el lapso de dos meses, la inseguridad se siente.

En el tercer lugar de prevalencia, se encuentra la cuarta sección, zona en la que se produjeron 12 robos en menos de 10 días.

Por último, la quinta sección, área que cuenta con vigilancia privada en varias esquinas, motivo por el cual hay menos delito pero no está exenta a la ola de inseguridad que afecta a la Ciudad de Mendoza.



