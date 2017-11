Somos comensales 'completadores' frente a 'megaporciones'

Se conoce que la obesidad es una enfermedad crónica, no transmisible y multifactorial que se caracteriza por el exceso de grasa corporal perjudicial para la salud.

No puede atribuirse únicamente al aumento de la ingesta y/o al sedentarismo, ya que existen factores psicológicos, sociales, orgánicos, etcétera. Uno de ellos es el incremento del tamaño de las porciones.

Estamos inmersos en una moda ‘extra large’, en donde el alimento consigue mejor reputación o se lo califica como de mayor calidad por la abundancia al momento de ser servido/preparado. La oferta que seduce al consumidor es la de aquel producto que al mismo costo ‘regala’ un 50% más. Las hamburguesas actuales, por ejemplo, son el doble más grande que versiones anteriores, hay más pizzas que exceden las clásicas ocho porciones o las botellas de gaseosas cada vez contienen más litros.

No representaría una amenaza si se pudiese detener el acto alimentario luego de ingerir la mitad de la hamburguesa o un cuarto de la tableta de chocolate. Sin embargo, los humanos son ‘completadores’, difícilmente pueden frenar la ingesta sin haber terminado de comer la presentación completa del producto. El genotipo ahorrador impulsa a finalizar todo lo servido por posible escasez alimentaria futura, como sucedía en épocas pasadas en donde el hombre pasaba días sin comer. Pero hoy la realidad es muy distinta: existe una amplia disponibilidad alimentaria, elevado número de comidas fuera del hogar, precocidas, congeladas, enlatadas o listas para consumir.

Este fenómeno puede resumirse en ‘ojos más grandes que estómago’, ya que voluntaria e involuntariamente se come más allá de los requerimientos nutricionales o hambre.

Se puede ‘entrenar’ la habilidad de seleccionar la cantidad justa para evitar el incremento de peso indeseado:

• Al asistir a un restaurante, consultar el tamaño del plato para evaluar si se comparte o no con otra persona.

• Comprar alimentos en envases chicos.

• Cocinar menos cantidad.

• Recurrir a cucharas y platos más chicos.

• Al ingerir bebidas, hacerlo en vasos altos y delgados (en general, de menor capacidad) en lugar de bajos y anchos (o frascos).

• Visualizar la comida preparada y decidir cuánto comer antes del primer bocado.

Licenciada Luciana Capone, Mat. Nut. 1464 - luisinacapone@gmail.com