Fuerzas Armadas: ser o no ser, ésa es la cuestión

La desaparición del submarino ARA San Juan catorce días atrás con 44 tripulantes a bordo despertó sentimientos encontrados en la sociedad argentina. Por un lado, una enorme mayoría se siente acongojada por lo ocurrido, mientras que, enfrente, un minúsculo grupo de resentidos trata de buscar réditos políticos exponiendo una ideología retrógrada y barata.

Pero además se abrió el debate sobre una necesaria reestructuración de las Fuerzas Armadas y la necesidad o no de que existan en nuestro país para desarrollar tareas que abordaré unas líneas más abajo.

Desde hace mucho tiempo, en nuestras páginas se ha insistido en la necesidad de redefinir el rol de las instituciones que hacen a la defensa de nuestro territorio. Muchas veces se ha opinado aquí de qué manera se deben insertar sus hombres y mujeres en la sociedad, además de la necesidad de reequipar adecuadamente a cada área con vistas a un futuro distinto en cuanto a la forma de ejercer la defensa nacional.

Resultaría ocioso entonces volver a detallar lo ya expresado con tanta precisión, sobre todo en cuanto a la imposibilidad de que tanto el Ejército como la Armada y la Fuerza Aérea –sumadas la Prefectura y la Gendarmería– resulten efectivos sin contar con elementos materiales adecuados a las circunstancias.

Basta considerar solamente que el deterioro que se viene produciendo en los últimos años ha sido fruto de erróneas políticas iniciadas con la drástica reducción del presupuesto militar durante el menemismo, y desde entonces no se hizo más que extremar el achicamiento. Sobre todo en los gobiernos kirchneristas, en los que deliberadamente se puso en práctica un plan de desmantelamiento total del poder de operatividad de las FF.AA. con argumentos tan idiotas como irreales, considerando que sus actuales integrantes deben ser comparados con personajes oscuros de la historia argentina.

Para avalar mi opinión –opinión de un lego en la materia, pero tratando de ser objetivo a la hora de efectuar un análisis– debo recurrir a cifras que muestran claramente la gravedad de la crisis.

Por ejemplo, en la actualidad, el área de Defensa tiene asignados $81.522 millones –menos del 0,9% del PBI–, el presupuesto más bajo de la región, donde el promedio es del 1,6%, mientras que en los países centrales asciende al 2,5%. Lo superan Paraguay (1,2%), Brasil (1,3%), Bolivia (1,6%) y Venezuela (1,4%), entre otros, y se ubica en el puesto 150, cerca de Eslovenia y Macedonia, en una clasificación de 179 países.

Este es el indicador más bajo desde 1983: con Raúl Alfonsín, cuando el país salía de la dictadura militar, la inversión en Defensa varió entre 2% y 2,5% del PBI; en la presidencia de Carlos Menem bajó a 1,5%, con Néstor Kirchner llegó al 1% y Cristina Kirchner bajó ese umbral adecuándose al populismo que usó como escudo protector de su administración.

Por otra parte, lo que resulta aún más dramático es que el mal estado del equipamiento militar causó 30 muertos en los últimos 15 años.

¿Son necesarias las FF.AA.?

Llegado a este punto, se hace necesario hacernos una pregunta: ¿Es necesaria la presencia de las fuerzas de defensa en nuestro territorio? ¿Qué beneficios aporta al país su existencia?

Visto el asunto desde una óptica reduccionista probablemente la respuesta sea que no, sobre todo si se considera que la Argentina tiene unas Fuerzas Armadas diseñadas para el siglo pasado, con hipótesis de conflictos que ya no existen, lo que las tornaría innecesarias por su obsolescencia.

Por eso se hace imprescindible enfocar el tema también desde el punto de vista geopolítico, y aunque no resulte de mi conocimiento, como simple observador estimo que es aquí donde se debe centrar la imperante necesidad de revertir la situación.

Es necesario, por ejemplo, cuidar el Atlántico Sur –al que se le agregaron hace un año 100 millas náuticas–, haciendo que el 25% del territorio argentino sea marítimo mientras que otro 25% corresponde al sector antártico. Ese gigantesco litoral marítimo, fértil para la depredación extranjera, hoy está más desprotegido ya que el elemento disuasivo más importante que teníamos era el ARA San Juan, ahora buscado en el fondo del mar.

Los desafíos modernos

Pero la falta de inversión genera inquietud también por el compromiso asumido por la Argentina para garantizar la custodia del espacio aéreo frente a la Cumbre del G-20 prevista para fines del año próximo.

Por otra parte, en la actualidad hay amenazas y desafíos nuevos, por lo que se debe readecuar el rol de las FF.AA. y a partir de allí ver cuál será el diseño territorial, con un orden de prioridades para su equipamiento en los próximos años, algo en lo que, según el ministro de Defensa Oscar Aguad, el Gobierno está trabajando.

Se debe considerar, por ejemplo, el asunto del terrorismo y de la ciberdefensa, los desafíos más peligrosos que hay a la vista, también tratados antes en estas páginas.

Es que las hipótesis de conflicto ya no tienen que ver con disputas con países vecinos, sino con otros hechos vinculados a la defensa de la soberanía.

Pero también deberá atenderse la asistencia en emergencias y desastres naturales, una misión subsidiaria a la que es necesario dar preeminencia.

Otro asunto a considerar es que cuando empiece la colonización de la Antártida, un continente “nuevo”, se podría reproducir lo acontecido con la conquista de América, según estiman analistas, aunque otros consideran exagerado pensarlo siquiera.

En ese sentido, el mar argentino será la puerta de entrada a una rica zona, lo que fue reafirmado por Henry Kissinger –exsecretario de Estado norteamericano que viene manejando los hilos de la geopolítica del planeta desde hace 50 años–, al opinar que la Argentina “es una daga sobre la Antártida”, con todo lo que eso implica.

El Tratado Antártico, que regula la actividad de cada país en esa zona, y al que el nuestro adhirió a partir de su firma, en 1959, vence en 2023 –fecha que está ya a la vuelta de la esquina–, y cumplido ese plazo con seguridad todas las potencias van a querer ir hacia allí con otros motivos que no son precisamente los actuales de conservar las condiciones naturales de esa región.

Así, la fórmula “libertad-privilegio-compromiso” que asumieron las partes, entre ellas nuestro país, podría verse alterada en función de las presiones vinculadas con el incremento poblacional en el mundo y la escasez de alimentos, disparadores que harían que las cuestiones antárticas cobren una relevancia que no han tenido antes.

¿Y ahora qué?

La muerte del soldado Omar Carrasco, asesinado en 1994 en el Grupo de Artillería de la ciudad neuquina de Zapala, fue un punto de inflexión en la historia de las Fuerzas Armadas, y como en general de esas situaciones surgen cambios drásticos, ese episodio marcó el final del servicio militar obligatorio. Semejante reacción del poder político lo provocó una muerte.

Muchos se preguntan en estos días si acaso la crisis desatada por la desaparición del submarino ARA San Juan podría ser otro punto de inflexión, capaz de revertir en este caso décadas de estancamiento de las Fuerzas Armadas.

Las consecuencias del caso Carrasco son exactamente lo contrario a lo que debería esperarse ahora. Porque lo que se pone en tela de juicio en este caso es el desmantelamiento al que se ha sometido a la defensa nacional durante décadas, y la necesidad de modernizarlas.

Para eso hace falta aplicar un plan integral para redefinir el rol de cada una de las áreas, darles un equipamiento acorde, mejorar los salarios castrenses y readecuar el despliegue de las unidades militares.

Es de esperar entonces que el Gobierno asuma una política de Estado que trascienda su gestión, en respuesta a la urgente necesidad de salvaguardar los intereses de la Nación.

No será fácil atendiendo a las circunstancias económicas que dominan el escenario, pero la conjunción de la inteligencia y la respuesta adecuada hará que el resultado sea el deseado a favor de la soberanía nacional.



*Jefe de noticias de diario El Ciudadano