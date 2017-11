Nasif, estás nominado

COMPARTIDOS: 0

Un mail ingresa al correo de prensa del cantante Nasif. “Che nos llegó la nominación para los Latin Music Awards”, le avisa el manager al artista. “Este me está gastando”, es lo primero que piensa Nasif. Pero no, no es ninguna gastada, el cantautor mendocino ha sido nominado para participar en la categoría Mejor solista Rock Pop en los Latin Music Awards 2017, que se celebrarán los primeros días de diciembre en ciudades de Ecuador y Venezuela.

Emocionado, el ex integrante de Cabeza Fusa, armó las valijas, juntó plata y viajó en busca de sus sueños, pero antes de partir, se tomó unos minutos para hablar con El Ciudadano.

“No sabés que locura ver eso, porque yo pienso estamos en Mendoza, ni siquiera estamos en Buenos Aires que es la capital del país. La nominación me pone feliz. Fue hermoso. Todavía no caigo mucho”, comentó emocionado el cantautor que de premios entiende bastante, es que el año pasado fue ganador de los Premios Zero y en este 2017 estuvo nominando a los Premios Quisqueyano, de República Dominicana.

“La ceremonia es como bastante larga, se realiza los días 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre. Se premian muchas cosas del arte, no solamente la música, sino también la literatura, la pintura y otras cosas, es bastante completo el evento. En la música a veces no sabés con qué te vas a encontrar, supongo que habrá mucho reggaetón y todo eso. No sé con quiénes voy a competir, porque los locos mantienen todo medio en secreto”, añadió Nasif.

Aunque no acompañaron al artista a la premiación, Agustín Verdeslago (guitarra y coros) ,Federico Vagaría (bajo y coros) y Juan Pablo Gómez (batería y percusión) también integran la banda de Nasif Jorge Ibarra que intenta develar el por qué de su nominación. “No sé porque, pero me parece que lo importante siempre es el trabajo. Hay que trabajar mucho, pero a un nivel consciente y de evolución. No enroscarte con la plata. Hay que buscar el lado más artístico e intentar evolucionar tus canciones, tus mensajes, tus sonidos y tu equipo de laburo. A mi me gusta trabajar de esa forma. Lo más importante es la música, pero tiene que ver con muchas cosas: armar bien los shows, tener un diseñador, tener un fotógrafo, activar los canales de internet. No hay ninguna clave para la música, simplemente respetarla. Generalmente cuesta, y a veces cuesta un montonazo”.

En 2015, el cantautor de rock pop lanzó su primer álbum de estudio Involución Remota, un trabajo de diez temas que fue presentado en el marco del Frecuencia Local en el Le Parc. Ahora Nasif ya prepara su segundo disco, además planea nuevas giras por Argentina y el exterior, explota sus redes sociales y encima, sueña con una estatuilla en los Latin Music Awards. “Aunque te diga que no, me tengo fe. Las cosas buenas siempre llegan, el tema es que hay que trabajar para que lleguen”, confía Nasif.

