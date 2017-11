Denunciaron a Bilardo por acoso sexual callejero

COMPARTIDOS: 0

Una taxista denunció haber sido victima de acoso por parte del ex director técnico de la Selección nacional Carlos Salvador Bilardo, durante un viaje en el que lo trasladó desde el barrio de Caballito hasta Palermo.

El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre y fue denunciado el sábado, mientras que se investiga para saber si corresponde caraturarlo como contravención de instancia privada o bajo la figura de acoso callejero.

La mujer lo acusó de haberse propasado verbalmente cuando ella lo trasladaba en el taxi y dijo que la molestó durante todo el viaje.

"La mujer maneja un taxi, este hombre se subió y parece que tuvieron una conversación que habría subido de tono. En principio se encuadra en el hostigamiento y es una contravención de instancia privada. No llega a constituirse como un delito", señaló Adriana Bellavigna, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, donde recayó la denuncia.

Bellavigna explicó que "el hecho será investigado para ver si se caratula como acoso sexual callejero".

La chofer de taxi, de nombre Claudia Tripi, en su relato de los hechos dijo: "Se sube al auto, trabo las puertas por seguridad, como lo hago siempre con cualquier pasajero, arranco, él me dice el camino a seguir, le ofrezco un caramelo gentilmente como hago con todos, me da las gracias, lo agarra, lo pela, y cuando me dice 'tomá' yo estiro la mano pensando que me iba a dar el papel para tirarlo y no, me pone el caramelo. Yo me doy vuelta, miro mi mano y me dice 'chupalo vos que después lo chupo yo'".

"Me quedé dura", aseguró la mujer, que en la continuidad de su relato dijo que el ex futbolista le empezó a decir que era atractiva y que quería salir con ella.

Mencionó que Bilardo hasta le llegó a tocar un brazo y que su reacción fue decirle: "No me toque".

La mujer relató que el ex director técnico insistió con que le diera el número de su celular y amenazó con que no se bajaría hasta que se lo diera, tras lo cual ella le dio un número de un teléfono viejo que ya no usa, con la intención de sacárselo de encima.

Según trascendió, la causa pasará de manos de la fiscal Bellavigna a una de las fiscalías especializadas en género de la Ciudad.



