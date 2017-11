Se le fue de las manos a Tinelli: hubo gritos, insultos y calentura en el Bailando

COMPARTIDOS: 0

Moria Casán generó una escandalosa pelea en Showmatch cuando le dio el puntaje a Fede Bal y Laura Fernández por el ritmo de homenajes.

La pareja hizo un gran despliegue para celebrar la historia de los musicales y películas de Disney, pero al jurado no le gustó y lo hizo saber.

“Es una pareja baqueteada. Laura no me da virginal, no da la princesita de Disney”, comentó Moria.

“¿Escuchaste lo que estás diciendo? Es una falta de respeto completamente”, contestó Fede, pero Moria no se echó atrás. “Ubicate, pendejo. Digo baqueteada mediáticamente”, lanzó.

“Mediáticamente o no me es una falta de respeto. Me acabas de decir ‘cállate pendejo’” , agregó el actor.

El escándalo fue tal que hasta Laurita se metió para defender a sus padres cuando Moria les quiso pedir perdón por su exabrupto. “A mis papás no los metas”, se plantó la bailarina.

