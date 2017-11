La ex de Cabré, Euge Tobal estuvo en un hogar para chicos y conmovió a todos por lo que hizo

COMPARTIDOS: 0

Eugenia Tobal demostró tener un gran corazón. Desde hace un tiempo, la actriz visita asiduamente Hogar Pimpinela, la fundación del dúo de quien ella es muy amiga y se muestra muy comprometida con los niños que viven ahí.

Cada vez que puede, Eugenia se acerca al hogar para escucha y juegar los pequeños. En su última visita, la actriz compartió una imagen súper tierna con uno de los nenes y se animó a contar su historia con un conmovedor mensaje.

“Él llegó al hogar apenas hace unos días y yo creo que:… ‘Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado la forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llenan de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada’ Ellos son pequeños valientes que sobreviven a situaciones oscuras, tremendas, crueles e incomprensibles… ellos son pequeños valientes que luchan por un futuro merecido de amor. Ellos son Solo niños que se merecen todo. Hogar Pimpinela amor +amor=amor así de simple”, escribió la rubia.

