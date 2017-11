VIDEO | Niño futbolista finge una lesión para que pueda jugar su compañerito

COMPARTIDOS: 0

El fútbol infantil sirve para que los chicos den sus primeros pasos en el deporte, pero también –y sobre todo– para inculcar y promover valores.

Reflejo de eso fue lo que ocurrió el fin de semana pasado en Córdoba, mientras se jugaba la final de un tradicional certamen infantil.

El protagonista de esta historia es Uriel Cuitiño (11) arquero titular de Colonia Caroya, equipo que ganó la zona interior del certamen.

Lo cierto es que faltando algunos minutos para que termine el último partido de la temporada, Uriel fingió una lesión y pidió el cambio. ¿Por qué? Quería que Joaquín, su arquero suplente, también pueda jugar la final.

“Sentí un tirón en la parte de atrás de la pierna. No voy a poder jugar el partido, creo que estoy desgarrado”, le dijo Uriel a su entrenador Mario Vicente en pleno desarrollo del partido. Cuitiño es un referente del equipo, venía de ser pieza vital para consagrarse como campeón del interior vs Alta Gracia.

“Yo en verdad no estaba lesionado. Pero como Joaquín no había atajado y jugó poco en el torneo le dije al profe que estaba mal, para que entre ”, explicó el chico de apenas 11 años.

El padre de Uriel se mostró sorprendido al ver su hijo retirarse de la cancha en pleno encuentro: “Yo no entendía nada. ´¿Qué pasó?´, me preguntaba. Después en el entretiempo vino y me contó con un gesto que estaba bien” y agregó: “Él lo quiere mucho a su compañerito. Ellos al ser arqueros se entrenaban juntos. Por eso tomó esa decisión, eso dice mucho de él”.

Mirá el video capturado por la agencia Telam que se hizo viral en pocos segundos...