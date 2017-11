Tupungato sancionará la pirotecnia sonora

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Con la idea de disfrutar de unas “fiestas más felices y menos ruidosas”, el Municipio de Tupungato sancionó la ordenanza Nº46/ 2016 sobre prohibición, utilización y expendio al público de artificios pirotecnicos y coheteria de tipo explosiva con efectos sonoros a finales del año pasado con la fuerte idea de implementarla en este 2017 por lo que desde la casa comunal ultiman detalles acerca de su aplicación y sanción.

“Esta es una ordenanza que data del año pasado, fuimos los primeros en hacer este instrumento legal y la idea es la prohibición de venta comercialización y la pirotecnia sonora, no de pirotecnia lumínica. Esto es una convicción personal pero más allá de lo que yo pueda pensar uno cuando legisla o cuando gobierna tiene que hacerlo en el interés general y creo que así lo hicimos, esa fue la consideración y tenemos en cuenta que la pirotecnia sonora no solamente es un peligro latente y generalmente las lesiones son de niños y adolescentes que manipulan este tipo de productos sin la adecuada atención de los padres y provocan en muchos casos un problema para toda la vida, sobrados estamos de casos de amputación de miembros superiores o de alguna parte de ellos como dedos o manos, problemas en los ojos, chicos que quedan con lesiones permanentes y traumáticas en el rostro o en los ojos, también la pirotecnia sonora genera problemas graves en muchas personas que sufren algunos síndromes cómo es el caso de los chicos con autismo que sufren mucho estas consecuencias y ni que hablar de los animales que tienen un sentido auditivo mucho más agudo que el nuestro y que hay sonidos que los alteran demasiado y que en algunos casos les producen hasta la muerte sino está bien medicado o cuidado en esos días” dijo en comunicación telefónica con Estudio 91.7,el intendente Gustavo Soto.

El jefe comunal explicó que no hay intención de cuestionar la venta de pirotecnia ya que es una actividad lícita pero que con esta disposición se proponen evitar las consecuencias que tiene la misma para la salud “creo que si entre todos hacemos un poquito, podemos disfrutar de la navidad del Año Nuevo y celebrar desde el punto de vista lumínico, nunca entendí porque festejar con tanto ruido y tanta molestia a los vecinos más allá de todos los peligros que estamos hablando. También está el peligro de incendios cuando la pirotecnia no es legal o cuando no se utiliza de la manera que se tiene que utilizar” expresó

Con respecto a los controles y multas para quienes no se adecuen a la normativa, Soto explicó que tienen personal de inspección que va a realizar las tareas de control y que en caso de encontrar gente que no cumple las multas van a ser severas y se le decomisará la mercadería, también advirtió que en el caso de que el comercio tenga otras multas por este tema u otro tipo de incumplimientos, las consecuencias pueden ser el cierre definitivo del mismo.

El intendente en charla con el equipo del programa Buen día Ciudadano el intendente también expresó que la normativa no garantiza un 100 % de cumplimiento pero que más allá de las convicciones personales en torno al tema. “Es un pedido de Asociaciones de chicos con autismo y de Asociaciones protectoras de animales, no fue una decisión caprichosa del intendente más allá de que yo personalmente no comparto esa idea de festeja con tanto ruido, hay otras maneras de festejar, tomar las fiestas como algo familiar.

Ya sobre el final de la charla Soto celebró que Luján de Cuyo al igual que otros departamentos hayan tomado cartas en el asunto y reconoció que la provincia toda tiene que dar debate y tomar una decisión.