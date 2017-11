Confirmaron que descontarán el día a los docentes que hagan paro

COMPARTIDOS: 0

El titular de la Dirección General de Escuelas Jaime Correas anunció que descontará el día a los docentes que se sumen al paro del SUTE.

El sindicato había anunciado esta semana que adhirió al paro nacional y Sebastián Henríquez convocó a todos los trabajadores de la educación a plegarse. Es por eso que el funcionario provincial insistió que la medida de fuerza fue una sorpresa y "es otra vez un caso indicado desde Buenos Aires, totalmente sacada de contexto, en el momento que se estaban discutiendo otras cosas".

Además indicó que desde el gobierno "vamos a garantizar que en las escuelas haya clases y vamos hacer todos los controles necesarios del presentimos para que este garantizado para los verdaderos destinatarios de este sistema, que no son los dirigentes sindicales sino los alumnos".

“La verdad que esto resulta raro porque los paros normalmente no son en esta época del año, vienen más anunciados, es desorientante y me parece que tiene que ver con la desorientación del SUTE y en general del sindicalismo docente en la Argentina que no sabe cómo hacer para volver nostálgicamente a otras épocas donde ellos cogobernaban el sistema y como ahora el Estado les está planteando poner y ordenar algunas cosas", fustigó Correas

Luego insistió "mañana hay clases como cualquier día y por supuesto está garantizado para quienes quieran para como siempre en derecho de huelga".

