Otro tercer tiempo de los legendarios Azules del Parque

Ya es un clásico. Un tercer tiempo entre hombres que portaron la azul del Parque en distintas épocas.

Cada año, las glorias eternas de Independiente Rivadavia se juntan para compartir un asado, alguna que otra copa de vino y rememorar su pasado como futbolistas de Independiente Rivadavia.

El ritual que tiene como uno de sus entusiastas promotores a Antonio Segundo Curita Vergara, ex futbolista e ídolo leproso, volvió a juntar a futbolistas (queda fea eso de ex) que portaron la casa azul, como así a entrenadores y ex dirigentes.

La lista fue extensa y entre los presentes estuvieron destacados jugadores y técnicos de distintas generaciones como Miguel Cholo Converti, Agustín Merlos, Cañita Alvaro, Miguel Mancini, Juan Carlos Papi Cabrera, Juan Carlos Minotto, Carlos Secundino Benítez, Picho Fernández, Roberto Taca Chavero, Héctor Alfredo Suárez, Eusebio Chirola Ibáñez, Hermes Yacomo, Luis Conejo Cortez, Felipe Canedo, el Japonés González, Juan José Maestro Martínez, Luis Musri, entre otros para compartir un almuerzo en calle Corrientes al 230 y brindar por los buenos años de Independiente Rivadavia.

Entre los visitantes ilustres estuvieron el cordobés Osvaldo Aliendro y el rosarino Tomás Felipe Trinche Carlovich, depositario de los afectos de muchos hinchas jóvenes que se acercaron a conversar con él para preguntarle sobre muchas de las proezas futbolísticas que lo llevaron a ser comparado en talento a Diego Armando Maradona.

Quienes animaron la jornada fueron el cantante Pocho Sosa y el humorista Cacho Garay, acaso dos de los simpatizantes más reconocidos de Independiente Rivadavia.

Pocho fue el que dio el puntapié para que el famoso “Independiente Rivadavia te vinimos a cantar”, retumbara en el comedor del Sindicato de los Telefónicos y Cacho despertó las carcajadas de la familia Azul con sus chistes e historias futbolísticas.

