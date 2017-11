Un ex comandante del ARA San Juan publicó una carta abierta al presidente

COMPARTIDOS: 0

Horacio Justo Gomez Beret, un ex comandante del ARA San Juan, tomo la decisión de dirigirse al presidente Mauricio Macri y reveló datos muy importantes relacionados a la desaparición de los 44 marinos.

En la misiva pública y abierta, el actual Capitan de Fragata denuncia falta de liderazgo y compromiso por parte de otros superiores quienes, a la fecha todavía no se pronuncian en relación a la tragedia.

Además, el especialista destaca la ayuda de otras naciones en la recuperación del submarino desaparecido y sus tripulantes.

Lee a continuación, la carta ayer publicada por una de las voces con mayor autoridad dentro de las Fuerzas Armadas.

Carta abierta al Excelentísimo Sr. Presidente de la Nación, en homenaje a la Tripulación del Submarino ARA “San Juan” y a sus familiares.

Excelentísimo Sr. Presidente, me dirijo a Usted por su rol de Comandante en Jefe de las FFAA que la Constitución Nacional le otorga, ante el desgraciado accidente del Submarino ARA “San Juan”.

Durante una semana los argentinos fueron tomando conocimiento de la incertidumbre generada por la desaparición del Submarino ARA “San Juan” y amalgamándose en la preocupación por las vidas de sus 44 tripulantes, y en brindar gestos de apoyo y solidaridad a sus acongojados familiares.

Dichos gestos se fueron extendiendo más allá de las fronteras; comunidad de submarinistas de muchas marinas del mundo se hicieron presente, con sus mensajes, llamadas y video conferencias.

Gobiernos de distintos países del mundo, en particular nuestros vecinos Chile y Brasil; y aquellos con marinas que operan alrededor del mundo como EEUU y Gran Bretaña, pusieron inmediatamente sus medios y recursos, para colaborar en la búsqueda y rescate del Submarino San Juan.

Se incorporaron también a este esfuerzo buques de empresas petroleras. La solidaridad y apoyo Nacional, Regional e Internacional, fue inmediata.

Lamentablemente durante esta angustiosa y trágica semana hubo un gran ausente, el Jefe de Estado Mayor de la Armada.

Las situaciones críticas ponen en evidencia la capacidad de liderazgo de las personas. Los líderes que aparecieron espontáneamente representando a la Armada, fueron Almirantes, oficiales Superiores y oficiales Jefes todos retirados, que llenaron el vacío de liderazgo. El vocero de la Armada cumplió un excelente papel comunicando, pero no es su líder, el Almirantazgo lo es.

El comandante naval es la autoridad a quien todos miran, es quien inspira confianza a sus subordinados en la incertidumbre, es quien debe preocuparse por la salud y el bienestar de sus subordinados, es quien se debe preocupar por la adecuada preparación de los hombres y los medios para la misión primaria que es la defensa de los intereses de la nación en el mar, es quien guía e inspira, es quien asume la responsabilidad, es quien comparte el éxito con sus subordinados y quien se hace cargo de los fracasos. Para ello el comandante debe estar presente. El comandante representa la esencia del liderazgo.

Esta angustiosa y trágica semana nos ha demostrado que la Armada Argentina carece de liderazgo.

El objetivo de esta carta es pedirle a Usted en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA, que en homenaje a estos 44 jóvenes Oficiales y Suboficiales que perdieron su vida cumpliendo la misión encomendada, bajo las aguas del mar argentino, provea a la Armada Argentina del líder que hoy no tiene.

Esto dará garantía a los demás oficiales y suboficiales, quienes con absoluto desinterés dejaron la seguridad de sus bases, para navegar en el medio de un temporal en búsqueda de sus camaradas, que tienen al comandante que los guía, conduce, apoya y se preocupa por ellos y sus familias.

Su tarea, la del Sr. Ministro de Defensa y la del Honorable Senado de la Nación es saber leer e interpretar los legajos de los oficiales superiores en condiciones de ser ascendidos a Almirantes y seleccionar a aquellos que demuestren sus cualidades de liderazgo, aquellos que usted sepa que le dirán que NO aunque Usted quiera un SI, aquellos que lo asesorarán y le exigirán en función del rol que les toque, aquellos que usted tenga la certeza que se preocuparan por sus subordinados y por desarrollar los medios humanos y materiales para la defensa de la Patria en el mar, aquellos que estén presentes en la adversidad. Los amanuenses no son líderes, no sirven.

Cuarenta y cuatro marinos perdieron su vida cumpliendo con su deber; queda en Usted restituirle a la Armada lo que no tiene, el líder que se merece.

Mi sincero respeto a los familiares de los 44 tripulantes del Submarino ARA “San Juan”.

Horacio Justo Gomez Beret

Capitán de Fragata R.E.

Ex Jefe de Operaciones

Ex Segundo Comandante

Ex Comandante del

Submarino ARA “San Juan”



