En la UCR la casa está en orden

Van culminando los dos primeros años de Alfredo Cornejo como máximo conductor de los destinos de la provincia, y también los dos años de conducción partidaria de Rodolfo Suarez al frente de la UCR mendocina, el principal partido integrante del Frente Cambia Mendoza.

Mientras Cornejo fue respaldado mayoritariamente con el voto de los mendocinos en octubre pasado, Rody Suarez es nuevamente ratificado como como líder del centenario partido, en una lista de unidad que terminó, aunque parezca mentira, con las internas partidarias, el viejo vicio de los radicales.

Rody conducción

El intendente de la Capital y a la vez presidente del Comité Provincia de la UCR puede decir tranquilo y sin dudar que “la casa está en orden”. Es que muy pocas veces se puede observar un partido tan unido como están los radichetas por estas épocas de vacas gordas y con el Gobierno provincial bajo el mando de uno de sus principales dirigentes como lo es Alfredo Cornejo.

El Rody, como le dicen todos, también logró igualar el récord de Juan Carlos Jaliff, y ahora son los dos únicos radicales que fueron reelectos en la conducción partidaria, comentario que despertó sonrisas en el congreso radical que se llevo a cabo en el Ángel Bustelo el viernes pasado.

En estos dos años, Suarez demostró sus dotes de dirigente –que no son pocas–, y en los corrillos radicales lo definen como un hombre de carácter pero a la vez apaciguador, afable y siempre presto al diálogo, recorriendo la provincia en cada rincón donde que lo requerían, bastante alejado de los modos de su mentor, el Viti Fayad, que se especializaba en la confrontación.

Será por eso que al Rody no le costo nada mantener una excelente relación con Cornejo, el líder indiscutido del radicalismo mendocino, que no trepidó ni un segundo en darle la venia y su apoyo a esta reelección.

Es que el Gobernador sabe como nadie que estos dos años no serán nada fáciles ni en la provincia que él comanda ni en su querido partido. Por eso descansa tranquilo manteniendo al frente de la casona de la calle Alem a un hombre que prefiere el acuerdo por sobre estériles internas, más cuando de a poco empiezan a escucharse nombres como futuros candidatos a gobernador para el 2019.

Desde ahora en adelante Suarez tendrá que demostrar toda su cintura política y en lo partidario sacar a relucir sus dotes de hombre moderado y conciliador, y de ese modo y con el apoyo de Cornejo, buscar al sucesor del gobierno sin que llegue la sangre al río.

Unidad partidaria y frente afianzado

Con la mira puesta en 2019, Suarez deberá manejarse entre algodones para no herir susceptibilidades. Es que se sabe que hay gente apresurada, pero en política el apresuramiento se eleva a la enésima potencia, y ya se menciona a algunos dirigentes para suceder a Cornejo.

Si bien es cierto que es bueno tener tantos hombres capaces de ocupar tan alto cargo, también lo es que eso puede desatar internas y confrontaciones anticipadas. De ahí el arduo trabajo que le aguarda al reelecto presidente, quien, dicen, se siente respaldado plenamente por dirigentes de toda la provincia.

El nuevo comité está compuesto por dirigentes de todos los sectores liderados, desde Ernesto Sanz, Julio Cobos, Laura Montero, Suarez, los territoriales y Cornejo, hasta del díscolo y veterano dirigente Fernando Armagnague, quien parece aggiornarse a las nuevas épocas al sumarse a la lista de Unidad Partidaria.

Cosas que “solo el Alfredo puede lograr”, según comentaban algunos correligionarios entre risas el día de la presentación de listas.

Por ahora las aguas están calmas y ya algunos afirman que el alfil que sea elegido sucesor de Cornejo será el mejor posicionado en las encuestas y seguramente continuará las políticas de gobierno iniciadas por éste.

Para llegar a buen puerto, en los dos próximos años los radicales deberán seguir actuando como hasta ahora, sin mezquindades, sumando tanto a correligionarios como a dirigentes de otros partidos para agrandar el frente y con eso permitirles retener la provincia en el 2019.

La vara alta de Cornejo

En lo que significa tal vez el último gran acto del año desarrollado en el Bustelo, Cornejo subió la vara bien alta al decirles a sus correligionarios: “Depende de nosotros que mantengamos esta imagen, de gente austera y sin una sola denuncia de corrupción. Yo soy el que más me autoexijo y con esa humildad se lo transmito a ustedes”.

Y en un mensaje claro hacia el partido y a todos sus posibles sucesores, en tono firme les pidió: “El radicalismo tiene que mostrar este orden interno que tenemos. No habrá rispideces internas para que la ciudadanía siga confiando en nosotros”, apostando todas las fichas a ganar las próximas elecciones.

Suarez, por su parte, agradeció la confianza depositada en él por la militancia y por el gobernador Cornejo, mostrándose orgulloso de la unidad alcanzada que evitó las elecciones internas.

Así las cosas, tanto Cornejo como Suarez aparecen como un tándem juramentado para llegar a buen puerto en el 2019 y es propósito de todo el Frente Cambia Mendoza que las cosas continúen en esta senda civilizada y responsable.